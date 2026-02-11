菊池風磨が24歳イケメンモデルの恋愛テクニックを絶賛。初対面の女性との距離を一気に縮めたテクニックに、驚く場面があった。

【映像】菊池風磨が絶賛したイケメンモデルの口説き方（実際の様子）

2月11日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#1が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

明るい髪色がよく似合う華やかなルックスの持ち主で、モデルやクリエイターとして活動する、たいせい（24）。インタビューで「もう僕のこと好きになるのは不可抗力。自然現象の一種」と圧倒的な自信を示していた“モテ界の太陽”が、初回からその実力を見せつけた。ファーストインプレッションで気になる3人の異性に投票した「PreモテVOTE」で5票を獲得し、男性ランキング暫定1位に君臨。女性との2ショットでも、モテの上級者ぶりを見せた。

たいせいがテクニックを披露したのは、オープニングパーティーでのこと。相手の女性は、キュートな笑顔がまぶしいタレントのかの（24）。インタビューでかのは「あざとい」「自分の彼氏に会わせたくないランキングNo.1」と女友達から言われていると明かし、“キュート系ハート泥棒”というキャッチフレーズのもと、本番組に参加した。

パーティー中の2ショットで、たいせいとかのは、お互いの呼び方を決めることに。たいせいは「俺はかのって呼びたいけど、みんなの前でかのって呼ぶのは得策じゃないかも。2人の間だけで呼び捨てにするの、ちょっと良くない？」と提案し、「秘密の禁断の恋みたいな感じせん？」とニヤリ。かのも「そっちの方がいいかも！」と大喜びで賛成したのだった。このシーンを受け、スタジオの菊池は「これうまいんじゃない？」とたいせいを絶賛。「これ何!?使おう」と興味津々の様子だった。