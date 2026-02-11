渡辺直美、東京ドーム公演がギネス世界記録に認定 40周年は“もっと大きい所”で開催か「58歳ですから多分ビヨンセできない」【渡辺直美 (20) in 東京ドーム】
【モデルプレス＝2026/02/11】お笑い芸人の渡辺直美が2月11日、東京ドームにてコメディショー「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」を開催し、イベント直後に囲み取材を実施。同公演がギネス世界記録に認定されたことを受けて、認定証を受け取った
【写真】渡辺直美、東京ドーム公演直後の姿
渡辺は昨年、日本にてコントライブ全6公演を実施し、その終了後に東京ドーム公演の開催を発表。ピン芸人の東京ドーム公演は初となり、渡辺はピン芸人で初めて東京ドーム公演を完売させた。ショーの内容としては、渡辺の芸能人生20年をミュージカルやコントで振り返り、ビヨンセやレディー・ガガのパフォーマンスも披露。ラッパーの千葉雄喜とのコラボレーション楽曲も発表した。
同公演は「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録に認定。40,000枚を超えなければならないところ、44,356枚の販売枚数を記録したといい、公式認定員から公式認定証を手渡しされた。
ギネス世界記録の公式認定証を受け取るのは今回が初めてだといい「ギネス持ってたらいいなって思ってたんですけど、まさかこんな素敵な、芸人にとってもありがたきギネスをいただきました。とってもハッピーハッピーです」と笑顔で受賞に喜び、「この記録をいつか自分で塗り替えられるように、今後とも頑張っていきたいと思います」と今後の活動に意気込み。次の目標についての質問には「東京ドームでもう1回できたらいいな」と、今回の公演にも改善点があったと悔しい表情。「例えば次の40周年の時とかに、もっと大きいところできたらかっこいいなと思いますけど」とさらなる希望を述べたが、「多分もうビヨンセできないと思うんすよ、私58歳ですから、見てる側も『大丈夫？』みたいなってなっちゃうと思いますが、でもそれまでに体を鍛えて、もっと大きいところでやりたいなと思ってます」と58歳でのビヨンセのパフォーマンスに期待を寄せた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺直美、ピン芸人史上初の東京ドーム公演がギネス世界記録に認定
◆渡辺直美、40周年の58歳でもビヨンセ？
