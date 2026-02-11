Z世代が初対面で交換する連絡先はInstagramのDM、なんてことが話題になるほど人々の生活に浸透したSNSだが、投稿をどの範囲で公開するのか、どんな画像を出しても差し支えないかという点では常に神経をとがらせる必要がある。ライターの宮添優氏が、子供たちの頑張る姿を共有するために使ったSNS投稿が、野次馬や不届き者たちによって炎上した事件についてレポートする。

【写真】レオタードで踊ってる姿も不届き者には違って見えるのか

＊ ＊ ＊

「この時代にありえないと、子供たちがいつ何らかの被害に遭わないか不安でしょうがなかった。やっと止めてくれると聞いてホッとしていたんですけどね」

西日本在住のパート女性の娘は、とある公立高校に通う高校生。女性が心配していること、それは体育祭や修学旅行などの写真を、学校がSNSに投稿し続けてきたことだった。子供の様子をいち早く知りたいという親のニーズは確かにあったようだが、時代の流れとともに「SNSに子供の写真や動画を出すのは危険だ」という意識も、この近年で特に高まった。女性が続ける。

「親などから苦情が来て、学校側も『止めます』と言ってくれました。ただ、その宣言をSNSでやったものだから、そこから炎上して、一気に子供の写真が拡散してしまったんです」（パート女性）

あくまでひっそり掲載されていた写真や映像が、学校側の告知をきっかけに無関係な人たちからも注目され「子供の顔をさらす学校」「ITリテラシーゼロ」、さらには「写真がディープフェイクに使われる」などといった書き込みが相次いだのだ。

「ゾッとしました。今まさに、学校のせいで、何も悪くない子供たちが、ネットで好奇の目に晒されている。学校側には早急に対応してほしい。すぐに消してほしいんです」（パート女性）

規制を求める親と目ざとい不届き者たち

似たようなトラブルは、実は全国で起きている。中学生向けのバスケットボールクラブを運営する指導者の男性が言う。

「チームのHP（ホームページ）に所属選手の顔写真と名前を出していたんですが、保護者からの反対でやめることになりました。選手情報を掲載していたのも理由があって、どんな選手が在籍しているのか、チームの対戦成績などHPで公表することで、新メンバーを獲得しやすくなったり、他チームと試合が組めたり、様々なメリットがありました」（バスケ指導者）

顔写真や名前の掲載を止めて欲しいと言われるのは時代が変わったのだからと理解できた。テレビのニュースで、子供の写真を気軽にSNSに上げないよう呼び掛けているのも何度も見て、昔と違う危険があるのだろうとも思った。だが、その要求を受け入れると、さらなる予想外の「要求」が突き付けられたという。

「大きな大会にエントリーしたとき、大会HPに選手名と選手の集合写真が載りました。子どもたちにとっては名誉なことです。しかし、ある親が”子供をネットに上げるな”と怒り出して、うちのチームだけ写真がない。子どもたちは相当がっかりしていますが、親は満足のようです」（バスケ指導者）

確かに、そこまですると「やり過ぎ」感は否めない。だが、最悪の事態になる前に、手を打っておくことが重要だと続ける。

「知人が運営する新体操教室のSNSアカウントでは、子供たちの練習している様子を連日アップしていました。当初は、子供や親が見るくらいでしたが、ある時から、変なユーザーがわいせつな書き込みをするなどし始めた。コメントを消したりして何とか凌いでたんですが、写真や映像によって、コメント数や閲覧数が桁違いに増えたんです。子どもたちもそれを見て”えっ？”と言葉を失っていました」（バスケ指導者）

実に不愉快な話だが、熱心に練習している子供たちのレオタード姿が、不届き者たちの勝手な解釈で、きわどければきわどいほど視聴回数やコメント数が増えるのだ。その様子を子供たち自身が見てしまい、ショックを受けたという。

「いくら我々に悪気がなくとも、悪意のある人たちが子供たちの写真や映像を悪用する可能性がある以上、やはりSNSへ掲載するのはよくないと思うようになりました。きちんと使えば楽しいもののはずなのに。本当に悔しいし、子どもたちにも申し訳ない」（バスケ指導者）

多感な子どもたちへの影響も甚大なはずで、親たちが過敏になるのも無理はない。せっかく新しいテクノロジーが開発されても、せっかく便利になっても、このような不埒な輩がいる以上、その恩恵を我々がしっかり享受することすらできなくなる場面は、今後さらに増えていくのか。