第19回朝日杯将棋オープン戦準決勝が2月11日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が佐藤天彦九段（38）に96手で勝利し決勝進出を決めた。藤井竜王・名人は、同日午後2時15分から行われる決勝戦で、同準決勝を勝ち抜いた伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と対戦する。

藤井竜王・名人が3年ぶり5度目の優勝へ向けて、決勝進出を決めた。準決勝では、名人3期の佐藤九段と激突。振り駒で佐藤九段の先手番となると、約3年ぶりの公式戦対戦は相掛かりの出だしとなった。

高槻城公園芸術文化劇場で公開対局となったが、静寂の客席とは反比例するように盤上は激戦へ。高難度の中盤戦から慌ただしく終盤戦へと突入すると、先に抜け出したのは藤井竜王・名人だった。佐藤九段は意表の勝負手を繰り出したものの、流れは藤井竜王・名人側へ。秒読みの中で一気にリードを切り開き、勝利をもぎ取った。

藤井竜王・名人は過去4度の優勝を飾っており、今期3年ぶりに朝日杯を制した場合は、羽生善治九段の最多5回優勝に並ぶこととなる。同日午後2時15分から予定されている決勝戦は、若きタイトルホルダー同士の“藤井伊藤戦”に決定したとあり、大きな注目が集まることになりそうだ。

◆朝日杯将棋オープン戦 持ち時間40分の早指し棋戦。一次予選、二次予選を勝ち抜いた棋士が、シード棋士を含めた計16人で本戦トーナメントを戦う。参加は全棋士、アマチュア10人、女流棋士3人で、優勝賞金は750万円。前年の第18回優勝者は近藤誠也八段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）