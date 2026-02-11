【騒然】空港ターミナルに車突入、逃げ惑う人々の間を走り抜けカウンターに激突　立ち入り禁止区域侵入狙いか　アメリカ

アメリカ・ミシガン州の空港で、ターミナル内に車が突入する瞬間がカメラに捉えられた。

車は利用客らが逃げ惑う間を走り抜け、カウンターに衝突して停止した。

運転していた男は拘束された。

空港ターミナルに車が“突入”

アメリカ・ミシガン州で1月23日午後7時半ごろに撮影されたのは、空港に突っ込む車だった。

複数の防犯カメラに、その一部始終が捉えられていた。

当時、デトロイト・メトロ空港のターミナル前を走っていた黒い車が、突然大きくハンドルを右へ切ると、そのまま建物のドアを突き破る。

突然の出来事に、逃げ惑う人たち。

車はチェックインカウンターに激突し、ようやく停止した。

男は投降…警察が原因を捜査中

すると、男が両手を上げながら車から降りてきた。

現地メディアによると、男は意味不明な言葉を口にしながら、立ち入り禁止区域に入ろうとしたところを係員らに取り押さえられたという。

空港内は一時騒然となったが、大きなけがをした人はいなかった。

現地警察は男の身柄を拘束し、事故の原因などについて捜査している。

（「イット！」 2月6日放送より）