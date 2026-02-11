この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第３話ドラマ考察 公式情報！ 鈴木亮平 と 松山ケンイチ がネタバレ！ 夏海生存、儀堂リブートの可能性！TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』について、公式から明かされた今後の展開に関わる重大な情報について考察した。



考察の基点となったのは、TVerやU-NEXTで公開されている「鈴木亮平×松山ケンイチ 第3話ビジュアルコメンタリー」という動画である。この中で、主演の鈴木亮平氏と松山ケンイチ氏が今後の展開について言及する場面があったという。



まず、最も明確なネタバレとして、ダイアンの津田篤宏氏が演じる安藤の再登場が挙げられた。第1話で殺害されたと思われていた安藤について、鈴木亮平氏は「4話で、出てきます」と明言した。これを受け、動画では「回想シーンでの登場だけでなく、実は生きているのではないか」と指摘。その根拠として、ドラマ公式サイトの相関図から安藤の名前が消えていない点を挙げている。



次に、山口紗弥加氏が演じる早瀬夏海の生存可能性にも言及。コメンタリー内で松山ケンイチ氏が、山口氏との撮影がまだ残っている旨の発言をしたことから、夏海がまだ登場する可能性が示唆された。公式サイトの相関図では「死亡」と記載されているものの、この発言により「実は生きているのではないか」という考察が深まっている。



さらに、松山ケンイチ氏の発言から「儀堂もリブートしているのではないか」という新たな説が浮上した。動画内で松山氏が台本を指しながら「あれ？ってことは、儀堂もなんか、リブートする？？」と鈴木亮平氏に問いかけたところ、鈴木氏は「どうでしょう？？」と意味深に返したという。このやり取りから、早瀬陸だけでなく、儀堂もリブートを経験している、あるいはこれから経験する可能性が考察された。



これらの公式から発信された情報により、物語はさらに複雑な様相を呈してきた。死亡したはずの人物の再登場や、主人公以外のリブートの可能性が示唆され、今後の展開から目が離せない。