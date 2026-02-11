箱根で断水1300世帯 温泉は出ても水は…観光地に打撃 寒波で水道管凍結 “カラカラ”影響も
10日午前、神奈川県の観光地・箱根町で、断水が発生しました。午後6時ごろに一度復旧しましたが、その後再び断水し、現在も水が出ない状態が1300世帯で続いています。原因は、水道管の凍結と“雨不足”だとみられています。
■箱根で大規模断水 温泉宿泊施設は…
観光客でにぎわう神奈川県の温泉街、箱根町。
しかし、多くの店が…。
並木雲楓フィールドキャスター
「こちらのお店、断水のため休業となっています」
「こちらにも営業中止の張り紙があります」
10日午前9時半から始まったという、大規模な断水。観光業が盛んな町は大きな打撃を受けました。
温泉が売りの宿泊施設では、訪れた客に状況を説明。
宿泊施設の社長
「断水の関係でお水が出ませんので、トイレも流れが悪かったら声かけてください」
──断水のことは知ってた？
宿泊施設に来た客
「いや、知らなかったです」
客も想定外の様子。
唯一の救いは…。
宿泊施設の会長
「温泉は出ます」
新鮮な温泉は出るということ。しかし…。
◇
「これ（水栓）を止めて、今度水にしたら水は出ません」
ただ、ひとつ問題が
──お湯触ってもいいですか？
宿泊施設の会長
「いいですよ」
──確かにこれだけだと熱いですね。
宿泊施設の会長
「うち源泉62℃の温泉ですから、出てくるのが大体60℃、いきなり使うのは不可能だと思う」
水で冷ますことができません。
宿泊施設の会長
「温泉は出ますけど、水道の方が出ないから（温度の）コントロールというのが難しい。初めてですね。私の経験の中でもないです」
■祝日を前に復旧のめど立たず
なぜ今回、断水が起きたのか。町の担当者は…。
町役場の担当者
「水道管が凍結する案件が多く出ていまして、凍結の配管が破裂して漏水が発生している状況」
大きな原因は2つあるとみられています。
箱根町では、寒波の影響で複数の上水道管が凍結し破裂する事態が発生。そこで漏水が起きたとみられています。
もうひとつの原因が、深刻な雨不足。
箱根町で先月1か月に観測された降水量はわずか2.5ミリで、水道に送る水をためておく配水池の水位が下がり、断水せざるを得ない状況になっているということです。
そうなると観光は成り立たず…。
宿泊施設の会長
「きょう（10日）5組あったんだけど、3組くらいはキャンセルで。しょうがないよね、当たり前だよね」
11日は、本来なら稼ぎ時となる祝日ですが、復旧のめどは立っていません。
宿泊施設の会長
「私たちが一番困るのは、お客様が予定されている、予定されている人を狂わす、そういうことがないようにするのが観光地の宿命じゃないかな」
■飲食店「何もできない」
ある飲食店では…。
──何されているんですか？
飲食店 従業員
「断水で水が出なくなってしまったんで隣の貯水（タンク）から水を借りてる状況」
──水が出ないとなるとどんな影響が？
飲食店 従業員
「やっぱり何もできないというか、食洗機もつかないし、お湯とかもわかせないので、お客さんにそもそも食べ物を提供できない状況で、本当に何もできないというか」
昼間はなんとか営業できたものの、夜はやむなく店を閉めたといいます。
この状況が、夜まで続きました。
■箱根町 4か所に給水所を設置
町は10日午後6時ごろから一時的に水の供給を再開すると発表していましたが、すぐに止まったりするなど不安定な状態。出たり止まったり。これでは営業できません。
飲食店 従業員
「いまこれで全開なんで、まだ完全に戻ってないですね」
11日は、水が出るようになれば営業するということです。
一般家庭など約1300世帯に影響が出ている今回の断水。町は4か所に給水所を設置し、水のため置きを呼びかけています。（2月10日放送『news zero』より）