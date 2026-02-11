10日午前、神奈川県の観光地・箱根町で、断水が発生しました。午後6時ごろに一度復旧しましたが、その後再び断水し、現在も水が出ない状態が1300世帯で続いています。原因は、水道管の凍結と“雨不足”だとみられています。

■箱根で大規模断水 温泉宿泊施設は…

観光客でにぎわう神奈川県の温泉街、箱根町。

しかし、多くの店が…。

並木雲楓フィールドキャスター

「こちらのお店、断水のため休業となっています」

「こちらにも営業中止の張り紙があります」

10日午前9時半から始まったという、大規模な断水。観光業が盛んな町は大きな打撃を受けました。

温泉が売りの宿泊施設では、訪れた客に状況を説明。

宿泊施設の社長

「断水の関係でお水が出ませんので、トイレも流れが悪かったら声かけてください」

──断水のことは知ってた？

宿泊施設に来た客

「いや、知らなかったです」

客も想定外の様子。

唯一の救いは…。

宿泊施設の会長

「温泉は出ます」

新鮮な温泉は出るということ。しかし…。

◇

「これ（水栓）を止めて、今度水にしたら水は出ません」

ただ、ひとつ問題が

──お湯触ってもいいですか？

宿泊施設の会長

「いいですよ」

──確かにこれだけだと熱いですね。

宿泊施設の会長

「うち源泉62℃の温泉ですから、出てくるのが大体60℃、いきなり使うのは不可能だと思う」

水で冷ますことができません。

宿泊施設の会長

「温泉は出ますけど、水道の方が出ないから（温度の）コントロールというのが難しい。初めてですね。私の経験の中でもないです」

■祝日を前に復旧のめど立たず

なぜ今回、断水が起きたのか。町の担当者は…。

町役場の担当者

「水道管が凍結する案件が多く出ていまして、凍結の配管が破裂して漏水が発生している状況」

大きな原因は2つあるとみられています。

箱根町では、寒波の影響で複数の上水道管が凍結し破裂する事態が発生。そこで漏水が起きたとみられています。

もうひとつの原因が、深刻な雨不足。

箱根町で先月1か月に観測された降水量はわずか2.5ミリで、水道に送る水をためておく配水池の水位が下がり、断水せざるを得ない状況になっているということです。

そうなると観光は成り立たず…。

宿泊施設の会長

「きょう（10日）5組あったんだけど、3組くらいはキャンセルで。しょうがないよね、当たり前だよね」

11日は、本来なら稼ぎ時となる祝日ですが、復旧のめどは立っていません。

宿泊施設の会長

「私たちが一番困るのは、お客様が予定されている、予定されている人を狂わす、そういうことがないようにするのが観光地の宿命じゃないかな」

■飲食店「何もできない」

ある飲食店では…。

──何されているんですか？

飲食店 従業員

「断水で水が出なくなってしまったんで隣の貯水（タンク）から水を借りてる状況」

──水が出ないとなるとどんな影響が？

飲食店 従業員

「やっぱり何もできないというか、食洗機もつかないし、お湯とかもわかせないので、お客さんにそもそも食べ物を提供できない状況で、本当に何もできないというか」

昼間はなんとか営業できたものの、夜はやむなく店を閉めたといいます。

この状況が、夜まで続きました。

■箱根町 4か所に給水所を設置

町は10日午後6時ごろから一時的に水の供給を再開すると発表していましたが、すぐに止まったりするなど不安定な状態。出たり止まったり。これでは営業できません。

飲食店 従業員

「いまこれで全開なんで、まだ完全に戻ってないですね」

11日は、水が出るようになれば営業するということです。

一般家庭など約1300世帯に影響が出ている今回の断水。町は4か所に給水所を設置し、水のため置きを呼びかけています。

（2月10日放送『news zero』より）