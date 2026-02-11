『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、面接官が「この人は伸びない」と判断する瞬間について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

失敗の責任を「環境」や「他人」に負わせた瞬間

面接では、失敗経験について聞かれることがよくあります。その際、面接官が強く注目しているのは失敗の内容そのものではありません。

評価が下がるのは、失敗の原因を「環境が悪かった」「周囲のサポートが足りなかった」と他人に責任を負わせた瞬間です。この答え方をした時点で、面接官は「この人は他責思考なのかな」「同じ失敗を繰り返すかもしれない」と感じます。

なぜなら、成長する人は必ず「自分に何が足りなかったのか」を考えるからです。環境要因がゼロの失敗など、ほとんどありません。それでも自分に目を向けられるかどうかが、伸び代の判断基準になります。

質問の意図を考えず、表面的に答えた瞬間

もう一つ、面接官が「伸びない」と感じる典型的な場面があります。それは、質問の意図を考えずに、表面的な回答を返したときです。

例えば、「なぜその行動を選んだのですか」という質問に対して、出来事の説明だけで終わってしまうケースです。これでは思考の過程が見えません。

面接官が知りたいのは、結果ではなく判断の軸です。そこを外してしまうと、「考える習慣がない」「仕事でも同じことが起きる」と想像されてしまいます。

面接は人と人との会話です。質問の裏にある意図を考えながら答えられるかどうかで、評価は大きく変わります。

次の面接では、自分の回答が「原因・思考・選択」まで語れているか、一度振り返ってみてください。そこに、伸びる人と見切られる人の分かれ道がありますよ。

