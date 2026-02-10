ドジャースが今季のプロモーションを発表

ドジャースは9日（日本時間10日）、今季のボブルヘッド（首振り人形）の配布スケジュールを発表した。スター選手を揃える補強策のみならず、ファンの心を掴むプロモーションの規模でも他球団を圧倒。昨季のワールドシリーズ第7戦の名シーンが多く、対戦したブルージェイズファンからは“悲劇”の声が上がっている。

MLB公式X（旧ツイッター）では「ドジャースは2026年シーズン、ワールドシリーズ第7戦の決定的瞬間を再現したボブルヘッドをシリーズで配布する予定」として、イメージ画像とともに投稿を更新した。

昨季のワールドシリーズ第7戦の名シーンは4場面あり、ウィル・スミス捕手の本塁打、ミゲル・ロハス内野手の本塁打、ムーキー・ベッツ内野手の守備場面、そして山本由伸投手が奪った最後のアウトのシーンが発表されている。

SNSなどで投稿を確認したファンは「ブルージェイズファンは目を閉じて」「ドジャースがレジェンドを祝ってる間、ライバルはまだ負け惜しみ中」「ブー！」「ブルージェイズの傷口に塩を塗る行為」「ドジャースは第7戦を擦っているね！」「ブルージェイズは観客席で泣いているだろう」などのコメントを寄せ、当時の熱戦を振り返っていた。（Full-Count編集部）