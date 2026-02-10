ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が続いている。日本選手団の食事をサポートする味の素株式会社は、日本から食材や調理器具の運搬を報告。その驚きの量にファンから反響が届いている。

驚きの“量”が日本のメダルラッシュを支えている。同社のスポーツ関連を投稿する「AJINOMOTO×SPORTS」公式Xは、「現地でもしっかりと栄養バランスのとれた食事を提供するために日本から持ち込んだ段ボールは何箱だったでしょうか？」というクイズを投稿した。

続けて、その答えとして「正解は航空便と船便合わせて300箱！約6トンもの荷物を運びました」と投稿。空港でいくつもの段ボールを送り出した様子を撮影した写真を添えて、「#TEAMJAPAN に提供する食材や、現地で使う調理器具は日本からの持ち込み」と明かした。

「慣れない環境下で戦う選手たちに対して『普段通りの味』『“おいしい!”という笑顔を作ること』を目標にコンディショニングサポート、頑張ります！」と結んだ投稿にはファンからも反応が相次いだ。

「素晴らしいお仕事！美味しいは正義！活力と笑顔の元ですね！」

「ちゃんと食事支援をされている企業があると、選手も思いっきり大会に挑めますね」

「選手、スタッフの皆さんの為にも、頑張ってください」

「味の素さんのサポートに感謝」

「こういうのを知ると本当に御社にもっともっと貢献したくなります」

同社公式HPによると、味の素は日本オリンピック委員会と協力して、ミラノをはじめ現地3会場に拠点を設置。大会中に必要な栄養素が摂れるよう、コンディションを維持できるようにサポートしている。



（THE ANSWER編集部）