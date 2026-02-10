10日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比1562.13円（2.77％）高の5万7926.07円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1398、値下がりは167、変わらずは26と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を381.05円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が188.52円、ファストリ <9983>が121.94円、東エレク <8035>が83.23円、フジクラ <5803>が38.27円と続いた。



マイナス寄与度は7.09円の押し下げでレーザーテク <6920>がトップ。以下、豊田通商 <8015>が6.12円、ルネサス <6723>が2.61円、味の素 <2802>が2.61円、日立 <6501>が1.67円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は水産・農林、空運、陸運の3業種にとどまった。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、その他金融、情報・通信、不動産、鉱業、機械と続いた。



株探ニュース

