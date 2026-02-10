¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ö¡Ø¹âÎð°é»ù¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î£¸Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¹»þ¤è¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·úÁ°È´¤¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à£²¡Ù#£²¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤êÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î£³Ì¾¤¬½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤äÆ¿Ì¾ÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
#£²¤Ç¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È´ë²è¡ÖÌ©Ãå¡ªÇØ¿å¤Î¿Ø¤Î¥Þ¥Þ¡×¤¬»ÏÆ°¡£¤«¤Ä¤Æ²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·Ð±Ä¤¬°²½¤·¡¢6,000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿32ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ê¿Àî¤Ï¸µÉ×¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À½¾¶È°÷¤Î¼ÒÆâÉÔÎÑ¤ä¼«¿È¤Î»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎÈ¯³Ð¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿ÉÔ¹¬¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµã¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼å²»¤¬ÅÇ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈðëîÃæ½ý¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤âÌÀ¤«¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÍî¤Á¹þ¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ÉÆÈ¤ÊÆ®¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¡É¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¡£É½¾ð¤òºî¤ë»þ¤Ï²áµî¤ÎÃË¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤â¤¦¡Ê»ä¤ò¡ËÊú¤±¤Í¤§¤¾¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿Àî¤Ï¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¡Ø32ºÐ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î¹Í¤¨¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ë¡Ë¡ÈÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡ÉÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ëü±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¾å¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶È³¦¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤â¡£¤½¤·¤ÆÌ©Ãå¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÂçÊÑ¤Ê½Ö´Ö¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼Â²È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾åµþ¸å¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ÎÅÙ¤ËÌ¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¥Þ¥Þ¡¢Í¥¤·¤¤À¼¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È°¦Ì¼¤È¤ÎÆü¡¹¤ò°¦¤ª¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Ï¡ÖÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£¤µ¤é¤ËÊ¿Àî¤¬ÈðëîÃæ½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿ÌÚ¼«¿È¤â¡Ö°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤È¤·¤ÆÂè°ì»Ò½Ð»ºÁ°¤Î·Ð¸³¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö26ºÐ¤È¤«¤Ç¡Ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ë¡Ø¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â»º¤à¤«¤é½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈðëîÃæ½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¼õ¤±¤¿¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·ë¹½¡¢º¬¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Íè¤ë¤È¡Ø¾è¤ê±Û¤¨¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÇÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¥º§·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¿¤Á¤¬£±Çñ£²Æü¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤ÆºÆ¤ÓÎø¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Îø°¦´ë²è¡Ø¥Þ¥Þ¤â¡¢Îø¤·¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤âÊüÁ÷¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¿¿ÌÚ¤¬16ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊÄ¹½÷¤È¡Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¿¿ÌÚ¤Ï¡¢»ö¼Âº§´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¼¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤«¡£¿¿ÌÚ¤¬¡ÖÈà»áºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿ºÝ¡¢Ì¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿È¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤ÎÂìÂô¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¡×¤È¿¼¤¯ð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÈëÌ©¤ÎÆ¿Ì¾¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö40Âå¤Ç£²¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤¬¡È¹âÎð½Ð»º¡É¤ÏÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¿¿ÌÚ¤¬¡È¹âÎð°é»ù¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡£¡Ö¡Ø¹âÎð°é»ù¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡¢43ºÐ¤ÇÂè£²»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¿¿ÌÚ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö£²¿ÍÌÜ¡¢£³¿ÍÌÜ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Ç¯¤¬¶á¤¤½Ð»º¤ÏÌµÍý¡£´Ö¤ò¶õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤Î¤¬Ç¯Îð¡×¤È¤·¡Ö¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÇÍ¦µ¤¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¤¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à£²¡Ù#£²¤Ï¡¢¸½ºß¤âÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤êÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î£³Ì¾¤¬½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤äÆ¿Ì¾ÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ëü±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¾å¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶È³¦¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤â¡£¤½¤·¤ÆÌ©Ãå¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÂçÊÑ¤Ê½Ö´Ö¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼Â²È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾åµþ¸å¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ÎÅÙ¤ËÌ¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¥Þ¥Þ¡¢Í¥¤·¤¤À¼¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È°¦Ì¼¤È¤ÎÆü¡¹¤ò°¦¤ª¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Ï¡ÖÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£¤µ¤é¤ËÊ¿Àî¤¬ÈðëîÃæ½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿ÌÚ¼«¿È¤â¡Ö°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤È¤·¤ÆÂè°ì»Ò½Ð»ºÁ°¤Î·Ð¸³¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö26ºÐ¤È¤«¤Ç¡Ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ë¡Ø¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â»º¤à¤«¤é½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈðëîÃæ½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¼õ¤±¤¿¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·ë¹½¡¢º¬¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Íè¤ë¤È¡Ø¾è¤ê±Û¤¨¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÇÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¥º§·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¿¤Á¤¬£±Çñ£²Æü¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤ÆºÆ¤ÓÎø¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Îø°¦´ë²è¡Ø¥Þ¥Þ¤â¡¢Îø¤·¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤âÊüÁ÷¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¿¿ÌÚ¤¬16ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊÄ¹½÷¤È¡Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¿¿ÌÚ¤Ï¡¢»ö¼Âº§´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¼¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤«¡£¿¿ÌÚ¤¬¡ÖÈà»áºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿ºÝ¡¢Ì¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿È¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤ÎÂìÂô¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¡×¤È¿¼¤¯ð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÈëÌ©¤ÎÆ¿Ì¾¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö40Âå¤Ç£²¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤¬¡È¹âÎð½Ð»º¡É¤ÏÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¿¿ÌÚ¤¬¡È¹âÎð°é»ù¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡£¡Ö¡Ø¹âÎð°é»ù¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡¢43ºÐ¤ÇÂè£²»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¿¿ÌÚ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö£²¿ÍÌÜ¡¢£³¿ÍÌÜ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Ç¯¤¬¶á¤¤½Ð»º¤ÏÌµÍý¡£´Ö¤ò¶õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤Î¤¬Ç¯Îð¡×¤È¤·¡Ö¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÇÍ¦µ¤¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¤¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à£²¡Ù#£²¤Ï¡¢¸½ºß¤âÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.