¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢º´Æ£½Ù¤ÎºÎÅÀ¤Ë³¤³°¤ÎÉÔËþÊ®½Ð¢ªÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ê¤À¤á¤ë¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÂÅÅö¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢200.03ÅÀ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤º¡£¤³¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤Ï³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ê¤À¤á¤ë¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÎÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¹âÆñÅÙ¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÃåÉ¹¡£4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃúÇ«¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Ï¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£º´Æ£¤ÏÀËÇÔ¤Ë²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ÎºÎÅÀ¤Ë¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡£ISU¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È°¸¤Æ¤ËÄ¾ÀÜ¹³µÄ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¾å¤Ç¤ÏÅÜ¤ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ê¤À¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÎÅÀ¶¥µ»¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¯¤ó¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹â¤¤¤Ê¡¢º´Æ£½Ù¤¯¤ó¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÄã¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¸«¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÂÅÅö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ä¤âÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÅÀ¿ô½Ð¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤±¤É¤Ê¡×
¡Öº´Æ£¤¯¤ó¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÎÅÀÉ½¤ÎÃæ¿È¤òÀººº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¡¢½Ù¤¯¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢ISU¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äÉÔÀµ¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÏÈá¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë