¿¥ÅÄ¿®À®»á¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¶ä¤ò½ËÊ¡¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤ËÆùÇö¤ÎÂçÇ®Àï¡ÖÃÄÂÎÀï¤À¤±¤ÇÎÞ¸Ï¤ì¤½¤¦¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ7°ÌÆþ¾Þ¤Î¿¥ÅÄ¿®À®»á¡Ê38¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Ö²¿¤è¤êÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÁ´±éµ»¤ÇËØ¤É¥ß¥¹¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿»ö¡ªÆÃ¤Ë½Ù¤¯¤ó¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ÂÄê´¶¤¬¶Ã°ÛÅª²á¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¥Î¡¼¥ß¥¹194ÅÀ¤â½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀË¤·¤¯¤â¶ä¥á¥À¥ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í³§¤µ¤ó¡¡Á´°÷½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿Æ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤è¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤¦ÃÄÂÎÀï¤À¤±¤ÇÎÞ¸Ï¤ì¤½¤¦¡×¤È¡È¤é¤·¤µ¡É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë´¶Æ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎºÇ½ªÆü¤Ï¥Ú¥¢¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂ³¤¤¤Æ²ñ¿´¤Î±éµ»¤Ç1°Ì¤Ë¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁ°¤ËÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡¡¡È¥¢¥ó¥«¡¼¡É¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë194.86¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤âÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¡£Á´°÷¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£