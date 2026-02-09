ºäËÜ²Ö¿¥¥é¥¹¥ÈÃÄÂÎÀï¡¢³¤³°µ¼Ô¤â³ú¤ßÄù¤á¤¿¡ÖÈþ¡×¡¡´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥«¥ª¥ê¤ËËüºÐ¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¡¦½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â´ÓÏ¿¤Î±éµ»¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¹¥±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ1°Ì¡£½ç°ÌÅÀ¼ó°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤È2ÅÀº¹¤ËÀÜ¶á¤·¡¢ºäËÜ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾¤Î3Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤¬2Ï¢Â³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ÆÀå¤ò¥Ú¥í¥ê¤È½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÃÄÂÎÀï¤â¥é¥¹¥È¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼¨¤·¤¿¼ÂÎÏ¤ò³¤³°µ¼Ô¤â¾Î¤¨¤¿¡£¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¡¦¥È¡¼¥óµ¼Ô¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥ÈÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ª¥ê¡¦¥µ¥«¥â¥È¤ËËüºÐ¡§Èà½÷¤Ï½àÈ÷ËüÃ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈà½÷¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥µ¥ß¥å¥¨¥ëµ¼Ô¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢¥«¥ª¥ê¡¦¥µ¥«¥â¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¶Ã°Û¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¡£¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£µ¼Ô¤ÎX¤Ç¤â¡Ö¥«¥ª¥ê¡¦¥µ¥«¥â¥È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Î¸å¡¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤òÁ°¤ËÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÏÊÂ¤ó¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç·àÅª¤À¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Öº£Æü¤Ï3Ï¢Â³¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢148¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢JAPAN¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Îº¸Â¦¤¬¡Ø1¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë