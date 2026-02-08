フジテレビは8日、テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズの全編再放送を4月5日からスタートすると発表した。日曜午前9時30分から10時枠で放送する。

原作単行本全23巻で累計発行部数が2億2000万部を突破した漫画「鬼滅の刃」（集英社ジャンプ コミックス刊）を原作としたアニメ「鬼滅の刃」。2019年4月より「テレビアニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編」の放送を開始し、2020年10月に「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」を上映。21年12月からは「テレビアニメ『鬼滅の刃』遊郭編」を、23年4月からは「テレビアニメ『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編」を24年5月からは「テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編」をそれぞれ放送した。そして、鬼殺隊と鬼との最終決戦を描く「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が現在公開中だ。

フジテレビでは4月5日から毎週日曜朝9時30分より、テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズを全編再放送することが決定した。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎（かまど・たんじろう）が、鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すため“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から、順次放送をしていく。