おばたのお兄さん、２歳６ヵ月息子に″胎内記憶″について聞く
お笑い芸人・おばたのお兄さんが５日、オフィシャルブログを更新。２歳６カ月になる息子に“胎内記憶”について聞いてみたことを明かした。
この日、「２歳６ヶ月息子の胎内記憶」と題してブログを更新したおばた。「最近おしゃべりが達者になってきた息子」と成長ぶりを報告し、言葉が増えてきたタイミングで「胎内記憶を聞いてみました！」と切り出した。
胎内記憶については「言葉が話せるようになったタイミングで聞くのがいいと聞いたので『今だ！』と思い聞いてみると、話してくれました」と実際に息子が語ってくれたことを明かし、驚きと喜びをにじませた。
詳細については「よかったらYouTubeご覧ください！」と案内。愛らしい息子の近影ショットやお腹のふくらみが分かる宇宙人の全身タイツを着た妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーのマタニティショット、ベビードレスに身を包んだお宮参りの時の息子のソロショットとともに「改めて 生まれてきてくれて 本当にありがとう」と息子への感謝の言葉をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「可愛い・・万歳万歳・・・最高デスね！！！」「この文章を読んだだけで心がギュッとしました」「YouTubeティッシュ持って見ようと思います」といった声が寄せられている。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
