「イタリアの氷はユウマの親友だ」海外メディアが“最大級の賛辞”「フィギュアスケートという言葉を体現する存在だ」【冬季五輪】

鍵山優真の演技に海外メディアも絶賛した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は現地時間2月7日、男子ショートプログラム（SP）が行われ、鍵山優真が108.67点をマーク。米国のイリア・マリニンを抑えて1位に立った。

アイスダンスのフリーダンスは吉田唄菜と森田真沙也の“うたまさ”が出場し、98.55点の5位で6ポイントを獲得した。日本は首位の米国に次いで暫定2位。最終日で初の金メダルを目指す。

鍵山は冒頭のトーループの4-3回転を決め、4回転サルコーとトリプルアクセルも成功させた。会心の演技にガッツポーズを繰り返した。そんな姿に、海外メディアも反応した。