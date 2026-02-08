日本時間9日にペアと男女フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点で1位。アイスダンス・フリーで吉田唄菜・森田真沙也組（木下アカデミー）は98.55点で5位となり、日本は順位点39点の2位となった。首位・米国と5点差で、8日（日本時間9日）のペアと男女フリーに臨む。

男子SPの鍵山は冒頭に鮮やかにトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功。表情豊かに滑り切ると、何度もガッツポーズを見せた。

ミスがあって98.00点だった世界王者マリニンに10.67点差をつけ、1位で順位点最大の10点獲得。「本当に最高という言葉しか出てこない」と胸を張った。

男子SP終了時点での上位5か国が進んだフリーでは、アイスダンスの“うたまさ”が懸命に舞った。自己ベストには届かなかったものの、今できるベストを尽くした。

各種目の順位によって得られる順位点で日本は合計39点で2位。首位の米国は合計44点と5点差で、8日（日本時間9日）の最終決戦に向かう。



（THE ANSWER編集部）