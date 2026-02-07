ベルリンの壁崩壊の裏側で起きていた、政府幹部たちの「無責任すぎる対応」が明らかになった。

【動画】ベルリンの壁崩壊直後の様子（実際の映像）

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、ABEMAで放送中の過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。2月6日の放送ではお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、歴史に残る「新体制しくじり」として、ベルリンの壁崩壊の裏側を解説した。

1989年11月9日、東西ドイツを隔てていた「ベルリンの壁」が崩壊した。歴史的な革命として名高いこの出来事だが、実はきっかけは、広報担当のシャボウスキーが会見で資料をよく見ず「東ドイツから自由に出国していい」と口走ってしまった“世紀のしくじり発言”だったという。

この放送を知ったお隣の西ドイツ側は大熱狂！ 議員たちが議会で国歌を熱唱するほどの盛り上がりを見せる。一方、当の東ドイツ市民は「またまた〜、そんなバカな」「罠じゃないか？」と半信半疑。しかし、西側のテンションが伝わるにつれ、「どうやら本当らしいぞ」と確信に変わり、会見からわずか3時間後には数万人の群衆が検問所へ大集結。「門を開けろ！」の大合唱が巻き起こる事態となった。

世界が歴史の転換点に揺れる中、当の政府幹部たちは一体何をしていたのか。なんと、失言の主であるシャボウスキーは、会見が終わるやいなや「もう今日は仕事したくない！休みたい！」と激疲れで即帰宅。

さらに、渡航規則の資料を作った担当者のラウターに至っては、妻と観劇中。帰宅して息子から壁で暴動が起きていることを知らされたという。

一方、現場で民衆と向き合っていた国境警備隊責任者のイェーガーは、まさに地獄を見ていた。数万人の群衆が押し寄せ、警備隊も銃を構えるというこのままでは死人が出るほどの騒ぎに。必死に議員へ電話し「どうすればいいんだ！」と助けを求めるも、返ってきたのは「落ち着けよ、ビビってるのかい？」という、あまりにも無責任な言葉だった。

「もうたくさんだ！ 自分で見に来てみろ！」とブチギレて電話を切ったイェーガー。リーダーのクレンツは行方不明、幹部も音信不通、シャボウスキーは渋滞にハマって立ち往生…。この「詰み」の状態で、現場のイェーガーが取った驚きの行動とは？