福原遥、最近ワクワクしたこと
女優の福原遥（27歳）が、2月7日放送の情報番組「めざましどようび」（フジテレビ系）に出演。最近ワクワクしたことについて語った。
「キリン一番搾り」のイベント「冬のお花見体験会」に賀来賢人と福原が登場し、番組がインタビューを実施。春のワクワクする季節にちなみ、最近ワクワクした出来事を問われると、賀来は「去年（制作）で今年公開なんですけど、映画を作ったんですよ。劇場映画を企画から立ち上げて作るっていうプロセスは初めてで、めちゃめちゃ大変でした。それがやっと今年世に出るというのが、我が子が育つ、ではないですけれど初めて1から作り上げたものなので、それは楽しみ」と、自身が手掛けた作品への思いをコメントした。
一方、福原は「編み物にハマっているんですけれど、いい毛糸が見つかるとワクワクしますね。この間終わったんですけれど、ニット帽を編んでいて、編み方とかもいろいろ工夫して、また作ったのに1回ほどいて、とかやったりしている」と、こだわりの中にある楽しみを告白。また、今年は「バンジージャンプに挑戦してみたい。人生で1度はやってみたい。でもそんなに凄い高いところから飛ぶというのは無理なので、これぐらいならいけそう、というくらいのバンジージャンプ。場所にもよりますよね、山とかだったら結構高くてもいい、木々とかに囲まれているバンジージャンプなら、怖くなさそう」と語り、意外な野望を明かした。
