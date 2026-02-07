３月のＷＢＣ日本代表に選出された中村悠平捕手（３５）が７日、山田哲人内野手（３３）から“個人指導”を受けた。

沖縄・浦添キャンプ第２クール初日、ランチ後の特打に２人で登場し、交互に打撃練習。合間には山田が身ぶり手ぶりでアドバイスを送り、中村が真剣な表情で聞き入った。自ら質問も行い、山田も先輩に対して熱心にバットの出し方などを助言した。

中村は「（内容は）企業秘密なのでちょっと言えないですけど。まあ、ホームランの打ち方？（笑）」とけむに巻いたが、「昨日もちょっとね。休みの日も野球談議、打撃談議を。ああいうふうに親身に教えてくれて、すごく僕はありがたかったですし、新たな発見もすごくあるので」と感謝。昨季まで主砲だった村上がメジャー移籍でチームを抜けた中で「やっぱり哲人と一緒に僕も長い間、一緒のチームで戦ってきて。もう一回これからという時ですよね。チームも低迷していて、監督も代わったというタイミングで。僕らもどうなるか分からないところで、もう一回僕ら２人でチームを引っ張ってと僕個人的には思ってるんですけど」と話した。