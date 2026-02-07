

２月６日、フィギュアスケート団体女子SPでトップの得点を叩き出した坂本花織 photo by Noto Sunao / JMPA





【ボロボロ泣いていました】

２月６日、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪、10カ国で争うフィギュアスケートの団体戦が幕を開けていた。アイスダンスのリズムダンス、ペアのショートプログラム（SP）、そして女子シングルのSP。日本にはバトンをつなぐ流れがあった。

トップバッターの「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也は初の大舞台に少しも臆することなく、はつらつとした演技で健闘した（８位）。続く三浦璃来、木原龍一の「りくりゅう」は堂々とした演技で１位と、一気に日本の順位を上げる。そして坂本花織は78.88点を叩き出し、世界女王アリサ・リュウ（アメリカ）を抑えた１位だった。

「演技直前まで試合勘はなかったんですけど、うたまさの演技を見て、りくりゅうの結果を聞いて気持ちがたかぶって、いい緊張感で演技ができました」

そう語る坂本の表情は晴れやかだった。

「アイスダンスが大変なのは知っているので。このオリンピックの場でうたまさが滑り始めた時、手拍子の嵐になった。私もそれに感極まってウルッと来てしまい、『泣きそう、止めな止めな』と思ったんですが、パッと横を見たら（鍵山）優真くんが泣いていたので、『じゃ、泣くか』ってふたりでボロボロ泣いていました」

坂本は冗談めかして言ったが、彼女は仲間の思いを背負うことができた。それは簡単ではない。彼女が１位の10点を出さない限り、金メダル争いはかなり苦しくなっていた。思いをつなげて最高点を叩き出すところに、坂本が坂本たるゆえんがあった。彼女にはそれだけの経験と歴史があるのだ。

【坂本花織は一日にして成らず】

リュウが高得点を出したあとにリンクに入った坂本は、落ち着き払っていた。今シーズン限りで引退を発表している彼女が選んだ『Time To Say Goodbye』が特別な響きで鳴り出す。

冒頭、３回転ルッツはアテンションがついたことを本人は悔しがったが、きれいに着氷した。フライングキャメルスピンでは違う生きもののように腕をしならせる。上半身をぎりぎりまで反らし、飛距離の出る自慢のダブルアクセルも成功。

３回転フリップ＋３回転トーループの大技を難なく降りた。足替えコンビネーションスピンはレベル４、ステップシークエンスでは笑顔さえ出ていた。最後のレイバックスピンもレベル４で、最後は左腕を軽く突き上げた。

「『よっしゃー』よりも『ホッとした』が強くて」

坂本はそう振り返ったが、冷静に燃えていた。プログラムコンポーネンツ（演技構成点）で、構成、表現、スケート技術とすべての項目が９点だったのは特筆すべきだろう。たとえばリュウはふたつの項目に８点台もあった。それだけ、精度の高い演技だったと言える。

「10点マックスのポイントを取るというのは、自分自身にプレッシャーをかけてやってきました。やるべきことをやろうという思いで。過度のプレッシャーにはならず、いい具合の緊張感だったと思います」

坂本はそう明かしていたが、そこまでの境地にたどり着くことができたのは、彼女が相応の成功と失敗を繰り返してきただろう。坂本の道は一日では成らない。

「（2018年）平昌五輪で団体を初めて経験し、当時は出られているだけですごいって思っていて、（予選を通過して）フリーまで滑れてすごいって。それが４年間でみんながレベルアップし、（2022年）北京五輪では予期せぬメダル（銀）を獲れました。みんなが頑張ればメダルを獲れると気づけて、そこからはりくりゅう、優真くんと『さらにレベルアップ』と団体の話をするようになって、ミラノでは大会１日目でいいスタートを切れました。４年前から目指していたものに近づけている実感があって誇らしいですね」

坂本はそう言って笑顔をつくった。彼女は自分史のなかで、つねに新しい挑戦と向き合い、適応し、乗り越え、結果を出してきた。それは経験と一口にいうが、歴史に近い。成し遂げてきた歴史が彼女を支えるのだ。

【スタートダッシュ成功で金メダルは射程内】

「初めてのオリンピックだった平昌は大変でした。リンクはどこも一緒なのに、勝手にオリンピックだから全然違うリンクだって考えすぎちゃったのかもしれません。緊張しすぎて体の動きが狂い始めて、正気じゃなかったと思うので。あらためて考えたら、よう頑張ったなって（笑）」

かつてインタビューで坂本はそう漏らしていたが、そこからの人生が彼女らしかった。

「自分のなかで、平昌が終わった時に『４年後は行ける』って思ったんです。オリンピックに限らず、初めての試合、たとえばジュニアGPシリーズ、世界ジュニア、シニアのGPシリーズとか、一発目の試合はその時の精一杯をやっても順位は低いんですけど、２回目は１回目の経験が生かされるのか。自信を持って滑ることができているので」

たしかに五輪も平昌の団体は５位、シングルは６位だったが、北京では団体が２位、シングルが３位だった。そして、ミラノでは好スタートを切っている。

「自分はどの大会でも、とにかく表彰台には必ず乗るという強い覚悟でやってきました。どれだけショートが悪かろうと、フリーで挽回してやるっていう気持ちで。そういうふうに、いろんな試合でいろんな経験してきたからこそ、こうやってできるんだと思います。自分に甘くなりそうなタイミングで、先生たちが締めてくれますし」

団体は２日目、３日目と激戦は続く。首位アメリカとは２ポイント差。十分に射程内だ。

「２位は想定内ですね。１日目で２ポイントは僅差。いいスタートダッシュを切れました！」

坂本は最後まで笑顔だった。その明るさが日本の道標だ。