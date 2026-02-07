大谷は米テレビ番組「Access Hollywood」に出演

ドジャースの大谷翔平投手が、チームの一員として戦うことへの考えを語った。2月6日（日本時間7日）、米テレビ番組の映像を引用した地元メディアが発言を紹介し、ユニホームに込めた思いを明かしている。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は、米テレビ番組「Access Hollywood」の映像を引用し、「わずか2シーズンでドジャース史に残る大活躍をしたことについて質問されるショウヘイ・オオタニ」との見出しで投稿を行った。番組内で大谷は、ドジャースの一員としてプレーする中で最も好きな点について問われている。

その中で大谷は、「僕はユニホームの後ろに書いてある名前ではなく、前に書いてある名前（ドジャース）の為に戦っています。全員がチームの為に戦っています」とコメント。個人ではなく、球団名を背負って戦う意識を強調した。

さらに自身の立ち位置について、愛犬デコピンを例に挙げて説明した。同メディアによると、「僕はデコピンのことを飼い主だと思っていません。僕たちは友達ですし、（デコピンは）家族の一員です」と語り、対等な関係性を強調したという。

その上で大谷は、「（デコピンは適切な）比較かわかりませんが、ドジャースという球団でもそういう立ち位置で自分をみています。僕はチームの一員でしかないんです」と続け、組織の中の一人として戦う姿勢を明確にしていた。ドジャースとは10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約を結び、直近2年連続でMVPを受賞しているが、“自己犠牲”の意識を持ち続けている。（Full-Count編集部）