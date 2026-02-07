【装蹄師・西内荘コラム】豪雪の北海道と、海外遠征の厳しさ

先週末の北海道、千歳空港に着いてまずは交通網を調べるのですが、札幌方面は高速道路が通行止め。かろうじてJRは走っていましたが、翌日には止まると予測できましたし、その通りになりました。幸い浦河方面は問題なく、順調に仕事をして帰って来ることができました。

それにしても、豪雪地帯の札幌なのに、すぐ電車が止まってしまうのは何とかならないものかと、足止めされている観光客を見ていると気の毒に思ってしまいます。

今週水曜日には、サウジで走る馬たちが日本を出発しました。海外では出走馬の事前チェックが非常に厳しく、「えっ」ということもよくあります。現在はまず日本の検疫厩舎での歩様を現地に送るようになっていて、AIが判断するのですが、なかなかのチェックで、よく特徴を見抜くなと感心します。

【武豊日記】エンジンをかけていきたい

出走前のチェックが厳しい海外

もちろん、現地での審査はさらに厳しく、私の判断では出走に何ら問題がないと思う馬でも取り消しになることがあります。海外では審査員次第という側面があるのも否めません。現地まで行きながら出走できずに帰って行く馬を何度も見ているだけに、せめて無事に走って帰って来いよ、と思ってしまいます。

●2月7日（土）

・京都

4R アチーヴァー

6R スマートジュリアス

ホットシート

11R ミッキークレスト

ゼットリアン

・小倉

10R ルクスジニア

●2月8日（日）

・東京

8R フェデラー

11R マジックサンズ

ラヴァンダ

ヤマニンサルバム

・京都

4R ルクスフレンジー

5R スマートティアナ

7R アイブリンク

9R ネーヴェフレスカ

10R ファムエレガンテ

スマートフォルス

以上が、装蹄から感じた好感触馬です。