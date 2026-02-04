異例の広域開催、22日まで熱戦

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場を中心に行われた。史上初となる複数都市の名を冠した夢舞台。22日までの熱戦で、日本は史上最多18個のメダルを獲得した2022年北京五輪を超える成績を目指す。

開会式の舞台となったジュゼッペ・メアッツァ競技場は通称サンシーロ。かつて本田圭佑が在籍したACミラン、長友佑都がプレーしたインテル・ミラノの本拠地として知られる。

冬季五輪で実施競技に入っていないサッカーのファンにとっても、胸躍る会場となった。Xにも「開会式サンシーロでやるんだ」「サンシーロ見るためだけに人生初のオリンピック開会式視聴」「サンシーロがめっちゃ赤い」「オリンピック開会式の会場はサンシーロ！！ まぁ考えたら、ミラノだから確かにそうなるよな」「ちょっと不思議な感覚ですね」「サンシーロなんや、すげー」「開会式サンシーロなんやね。知らなかった」などのコメントが寄せられていた。

今大会は異例の広域開催で、競技会場はミラノ、コルティナダンペッツォ、バルテリーナ、バルディフィエメの4つのエリアに分散。聖火台は、ミラノ中心部の「平和の門」とコルティナダンペッツォの「ディボーナ広場」に設置する。



（THE ANSWER編集部）