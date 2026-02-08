一次面接の合否は「会話のテンポ」で決まる…通過率を上げる「卒のない社会人らしさ」の正体
「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【一次面接 完全攻略】これだけ見てください。｜27卒・28卒・面接・逆質問」と題した動画を公開した。動画では、筆記試験やエントリーシートを通過した後の最初の関門である一次面接について、多くの学生が抱く誤解を解き明かし、確実に通過するための具体的な戦略が解説されている。
動画に登場したトイアンナ氏は、一次面接で見られているポイントとして「頭の回転の速度」「清潔感」「最低限のマナー」の3点を挙げる。特に「頭の回転の速度」について、トイアンナ氏は「速ければ速いほど良いわけではない」と指摘。「面接官と同じくらいの速度がちょうど良い」とし、相手がゆっくり話すなら合わせ、早口ならテンポを上げることで「対話が成立している感」を演出することが重要だと説いた。
また、一次面接を担当するのは若手社員が多く、彼らには最終的な採用決定権がないケースが大半である点に着目。トイアンナ氏は、この選考を「ボーナスステージ」と定義し、面接官が「とりあえず通しておこう」と判断するボーダーラインに乗ることの重要性を強調した。さらに、オンライン面接におけるテクニックとして、カメラの画角を少し上からに設定することや、照明を使って顔を明るく見せること、カンペをカメラの裏に貼って目線を合わせるといった具体的な「卒のない社会人らしさ」を演出する方法も紹介された。
最後に、どうしても自信がない場合の短期対策として、OB・OG訪問を通じて志望企業の社員と話し、その振る舞いや服装、話し方を「トレース（模倣）」することを推奨。企業ごとの「社会人らしさ」を身につけることが、選考突破への近道であると結論付けた。
