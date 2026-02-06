女優の木村佳乃（49歳）が、2月5日放送のバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。新レギュラーの倉科カナは「めちゃくちゃお酒が強い」と語った。



人気企画「ゴチになります！」に、木村と竹内涼真がゲスト出演。木村と倉科はこれまでに何度も作品で共演しており、倉科は、前レギュラーの小芝風花が“芸能界の妹”なら「佳乃さんが“芸能界のお姉ちゃん”だと思っていて。で、母は高畑淳子さん」と、家族のような絆を告白した。



すると、木村も倉科の意外な一面として「めちゃくちゃお酒が強いです。前、家に遊びに来てくれた時、ご飯食べて、私、先におねむになっちゃって。先に寝て、明け方子供のお弁当を作ろうとして、まだ（倉科が）いて、飲んでました。」と暴露。これにはナインティナイン・岡村隆史も「人の家で朝まで飲むタイプ？」と驚きの声を上げた。