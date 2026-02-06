MEGUMIプロデュース作『グラビア』主演女優オーディション開催
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2027年配信予定のグラビアアイドルをテーマにしたオリジナルドラマ『グラビア』の制作および主演女優オーディションの開催を決定した。
本作は、俳優としてブルーリボン賞助演女優賞を受賞するなど確かな演技力を誇る傍ら、プロデューサーとしても世界的ヒットを記録したNetflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」や2026年公開予定の映画『FUJIKO』を手掛けるなど国内外で高い評価を得るMEGUMIが配信ドラマとして初めて企画・プロデュースを手掛ける意欲作。2000年代、バブルの残り香と不景気が混ざり合う芸能界で、MEGUMI自身が目撃し、体験してきた数々のエピソードを「着想の原点」としたオリジナルストーリーで構成され、コンプライアンスという言葉が浸透する前、圧倒的なエネルギーの中で「何者かになりたい」と必死に生き抜いたグラビアアイドルたちの輝きを描く渾身のエンパワーメントドラマで、エグゼクティブ・プロデューサーには映画『正体』で第48回日本アカデミー賞・最優秀監督賞を受賞し、Netflixシリーズ「イクサガミ」が世界的大ヒットを記録したトップクリエイター・藤井道人（BABEL LABEL）が参画。
このプロジェクトの始動に合わせ、物語の鍵を握る主演女優を決定するオーディションを２月５日（木）12時より開始。演技経験の有無を問わず、広く全国から「何者かになりたい」という熱い意志を持つ女性の方々を一般公募する。
なお、オーディション開催にあたってMEGUMIは、『無茶苦茶だけど、圧倒的なエネルギーに満ちた芸能界の中で、当時のグラビアアイドルたちはそれぞれの弱さを抱えながらも、「何者かになりたい」と前のめりに生きていました。誰もが何者かになれる可能性を持つ一方で、コンプライアンスや他人の言葉に縛られ、動けなくなっている人も多いのではないでしょうか。そんな"今"の時代にこそ土臭く、必死に、何かを掴もうと生き抜いた、あの頃のグラビアアイドルたちの見事な生き様をお届けしたいと今作を企画いたしました。是非この力強い物語を一緒に作りましょう！』とコメントを寄せている。
