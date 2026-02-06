伝説中の伝説、“キング・オブ・ポップ” マイケル・ジャクソンの生涯に映画史上初めて挑む伝記映画『Michael／マイケル』のに、字幕のついた日本版映像がリリースされた。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

音楽の枠を超えて世界に多大な影響を与えたマイケル・ジャクソンの人生を描く初の伝記映画。ジャクソン5の一員としてその才能を見出された幼少期から、クリエイティブな野心に突き動かされ、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだ軌跡までを辿る。

音楽、家族、愛、そして人生。マイケルにとってそれらは何を意味していたのか。初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンスと、舞台裏の素顔に迫り、観客はまるで最前列で彼のステージを体感する。

US版予告第1弾は北米で映像が初解禁されると公開後24時間で1億1,650万回以上再生され、音楽伝記映画の予告編として史上最多の記録を達成している。

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”=マイケル・ジャクソン。その音楽はミュージカルやライブ・ステージなど、さまざまなエンタテインメントを横断し、時代や国境を越えて、新たな世代のファンを生み出し続けている。17年前のライブ・ドキュメンタリー『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、日本で興行収入50 億円を超える大ヒットを記録し、全世界で最も興行収入を上げた。

世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けた受賞のグレアム・キングが製作を手掛け、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアが監督を担当。脚本は3度アカデミー賞ノミネートを果たしたジョン・ローガン。マイケル・ジャクソン役には、マイケルの実の甥でその遺伝子を継ぐ新星ジャファー・ジャクソンが抜擢されている。

映画『Michael／マイケル』は2026年6月12日(金)より全国公開。その人生を、最前列で見届けろ。