12星座別「恋愛」あるある!?「蟹座（かに座）」のあなたは「心を許した一部の友達に恋人を紹介する」？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。大好きな恋人ができたら、すぐにでも友達に会わせたいという人もいれば、2人の世界を邪魔されたくない、あえて人に話すことではないと黙っている人もいます。恋人を友達に紹介したい傾向が強いのは何座でしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■蟹座（かに座）……心を許した一部の友達に恋人を紹介する
仲間意識が強い蟹座は、恋人ができたらいち早く友達に紹介し、一緒に絆を深めていきたいタイプ。ただし、紹介するのは信頼しているごく一部の友人だけ。心を許した相手なら、自分が選んだ恋人をあたたかく受け入れてくれると信じているのです。家族に紹介するタイミングが早いのも特徴でしょう。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
