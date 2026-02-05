キズが1月より開催している全国単独ツアー＜鳳凰焔巡（ほうおうえんじゅん）＞が、各地で着実な反響を集めている。

1月10日の神奈川・川崎 CLUB CITTA’公演を皮切りにスタートした本ツアーは、新潟 NEXS、名古屋 DIAMOND HALL、仙台 darwinなどを含む公演でチケットがソールドアウト。直近では柏 PALOOZA、福岡 BEAT STATION、宮崎 FLOORの3公演も完売となり、ツアー前半戦を通して高い動員を記録している。

現在、大阪・GORILLA HALL公演のチケットが一般発売中。また、神奈川・KT Zepp Yokohama公演については2月4日までオフィシャルサイト先行受付中。ツアー後半戦の動向にも注目だ。

なお本ツアーでは、2026年4月8日にリリースされる1stラストアルバム『極楽より極上の雨』より、「鳳凰」を先行収録したCDを会場限定・数量限定で販売中。来場者には、公演ごとに絵柄の異なるオリジナルカードが特典として配布されている。

＜キズ 単独公演 全国TOUR『鳳凰焔巡』＞

終了公演は割愛

2026年2月15日(日) 柏 PALOOZA（SOLD OUT）

2026年2月21日(土) 福岡 BEAT STATION（SOLD OUT）

2026年2月23日(月・祝) 宮崎 FLOOR（SOLD OUT） 2026年3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL

【一般発売中】

・TicketTown

・イープラス

・ローソンチケット

・チケットぴあ ◾️公演詳細はコチラ

https://ki-zu.com/schedule/#202501-04

■1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』

2026.4.8 RELEASE 【完全生産限定盤A】(2枚組[CD＋DVD] ※特殊パッケージ仕様) DMGD-046/047／22,000円(税込)

【完全生産限定盤B】(2枚組[CD＋DVD] ※特殊パッケージ仕様) DMGD-048/049／22,000円(税込)

【通常盤】(CDのみ) DMGD-050／3,850円(税込) 【GALAXY BROAD SHOP限定特典付】予約受付中

https://www.galaxybroadshop.com/