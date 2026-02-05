山下美月が自身のInstagramを更新し、暖かそうなコーデの自撮りショットを披露した。

【写真】暖かそうなモコモコ×もふもふの冬コーデ姿を披露した山下美月

■山下美月が魅せる”多幸感”溢れる『CanCam』オフショット

山下は「冬続きますね～」との言葉に猫と毛糸の絵文字を添えて、ファージャケットとモコモコ帽を纏った姿を公開。

公開された写真は、鏡越しに撮影された自撮りショット。スマートフォンを見つめながら柔らかく微笑んでピースをする姿（1枚目）と瞳を閉じて穏やかな笑みを浮かべているショット（2枚目）だ。これらは、山下が専属モデルを務めるファッション誌『CanCam 2026年3月号』の連載「山下美月 言いたいコトはやまやまですが。」のオフショット。今号では“山下美月の幸福論”をテーマに自身の思いを語っている。

また別の投稿では、同誌の連載カットも公開。顔を大胆に捉えた至近距離のアップショット（1枚目）だ。さらに「運気が上がりそうな撮影をしました」と綴り、爽やかな屋外で撮影された特集企画のカット（2、3枚目）も披露した。

■撮影メイキング動画では嬉しいファンサが

さらに、『CanCam』の公式Instagramには、連載ページの撮影のメイキング動画が公開されている。動画には、ジャケットや帽子に加えてモコモコの手袋を纏った山下の姿が収められている。手で顔を隠すような仕草や、うつ伏せでの肘立ちポーズ、体育座り、さらには寝そべりながらカメラに向かって手を振るなど、”ファンサ”を連発。シーンごとにくるくると変わる豊かな表情で、見る者を魅了している。

SNSには「モコモコでファンサ、最高」「もふもふ素敵」「あざとかわいすぎる」「もこもこコーデでファンサは神」「かわいくて癒しでしかない」と悶絶するファンの声が溢れている。