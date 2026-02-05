週刊アンケート：【結果発表】カメラストラップはレザー派？
イラスト：飯田ともき
1月26日（月）から2月2日（月）まで実施したアンケート、「カメラストラップはレザー派？」の回答編です。
選択項目 投票数 レザー派 88 それ以外派 563 合計 651
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
レザー派 肌に当たる部分が痛くないから。 愛用カメラはにはレザーストラップが断然似合うから。カメラに同梱されているメーカーストラップは、メーカー名があからさま過ぎて使う気になれない。 レザー以外も使っているがやはり何年も使い続けているとレザーの経年劣化感が最も好き 皮革製品が好きなので。 レンジファインダー型なので、ケースと合わせてレザーを使用。その方が、雰囲気あるよね 本革を育てる事による愛着。 革の手触りが好きであって意味はない。使い勝手は決して良いわけではないけど。 見た目。あの風合いが好き。 やっぱりレザーストラップはカッコいい。ピークデザインのアンカーリンクス用にレザーストラップを自作しています。自作なので長さ調整は必要無いし、好みの色で作れます。何より安上がり。 カッコイイのとメンテナンスが好きだから。ただし、大きなカメラには化繊を。 ヘリテージデザインのボディなので、ついなんとなくレザーを選んでしまう… フェイクレザーじゃなくて本革派。使えば使うほど味が出る本革が好き。 ハンド（リスト）ストラップに限ってですがレザー一択。手に食い込むので、変形して馴染むレザーが一番良い。一方、ネックストラップはどうでもいいので純正品。 メイン機は本革のストラップを使っています。質感いいしカッコイイと思ってます。 かっこいい、長く使える、経年変化を楽しめる 利便性だけでは語れない魅力がレザーにはある。
それ以外派 レザーってすぐボロボロになりますよね 買った時の同梱品のプラスチック繊維製 ナイロンもPUレザーも本革もあります。どれも汗をかいたら必ずお手入れ必須。カビる元を作らないのが大事。 純正一択！ 劣化せず切れなければ何でも構わない。強いて言えば耐候性ナイロン。 シルクの組紐を使っています。しなやかで色々な保持の仕方ができるので重宝しています。デザイン的にも良いものが多いので。 カメラに付属しているものは手触りも悪くないし、それで十分だと思うから。 レザーは爪で引っ掻いただけでも傷が残るし、長年使うとぼろぼろになって粉が散る。良いところがひとつも無い。 革はケースだと手触りがたまらないんですが、紐はゴワついて使いづらいんですよね。。柔らかい革ならいいのかなあ。 カメラは天候関係なく屋外で使うので本革はちょっと… レザーは冬に使うと冷たくて落ち着かないのですよね…。 つけない派。ストラップ付けてたときは何度もカメラを落下した。付けなくなってからは一度も落としたことがない。 カラーが多種類あるから…。 レザーは高い。幅が広いものが少ない。古くなると切れそう。 夏は汗でドロドロになるので、ナイロン網紐みたいなのが最も実用的・最高。ストラップは洗える物が良い。レザーは冬場なら良いが… シートベルトっぽい素材のやつを愛用しています 押しアイドルグループのグッズで買ったものを使ってます。ロゴの刺しゅう入り 暑い真夏も、極寒の日も使用、手に巻いたりもするので洗えるノーマルタイプを使用しております。レザーは傷など気になるので使ってません。 昔はレザー派でしたが、いまは脱着ストラップでナイロンが主流です。コンパクトにたためてカメラバック内で場所を取らないので。 カメラによってどちらが似合いそうかで通常のナイロンとレザーを使い分けている。 Peak Designのロープがストラップとして非常に使い勝手が良い。同社の革製だと普通の使い勝手レベルに落ちてしまう。 ニンジャストラップが使い勝手が良い ふにゃふにゃな方が好きなので。 速写ストラップなんで皮という選択肢は無いです。 今時のカメラストラップはトラディショナルなレザーかアイデアに富んだ合成繊維のものの2種に大別されると思うが、現代のミラーレス一眼には後者の方が似合うし、使い勝手も良いので パラコードのやつが良好 レザー製品は好きですがストラップに適した素材かどうかは疑問符があります。しなやかで耐水性・耐久性のバランスがとれた布地のストラップの方が良いと思っています。 推しキャラのカメラストラップを使用してます。