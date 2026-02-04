INI西洸人「INI STUDIO」でオリジナル楽曲「BUTTERFLY, HEADACHE」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、西洸人のオリジナル楽曲「BUTTERFLY, HEADACHE」のMVが公開された。

■「BUTTERFLY」から「HEADACHE」のMVへと連なる1本の映像作品

「BUTTERFLY」は、1月29日に各種音楽サービスで配信がスタートした西洸人初の配信シングルで、これまで歩んできた人生のなかで育んだアイディンティを表したバンドル作品「ICON」の収録曲。

“現状に満足せず、目標や夢を追うありのままの姿”を表現した楽曲で、配信後はSpotifyの急上昇チャートに入るなど話題を呼んだ。「HEADACHE」も同じく「ICON」収録曲で“日々の作曲活動や理想像をがむしゃらに追いかけ続ける西自身の姿が投影された”楽曲で、好きなことへ向き合う気持ちと苦しめられる感情が恋人に例えて描かれている。

今回公開されたのは、「BUTTERFLY」から「HEADACHE」のMVへと連なる1本の映像作品で、苦しみを感じさせる場面や、自身の姿を投影したような無邪気な少年の姿、鮮やかなブルーの蝶々など楽曲の世界観を表現するシーンが随所に散りばめられ、一瞬たりとも目を離せないメッセージ性の強い映像に仕上がっている。

アーティストとして歌やラップ、ダンスで魅せるだけではなく、作詞作曲、映像制作や自身でスタイリングを手掛けるなど多彩なセンスを発揮している西に今後も注目だ。

■リリース情報

2026.01.29 ON SALE

HIROTO

DIGITAL SINGLE「ICON」

2026.04.22 ON SALE

INI

SINGLE「PULSE」

