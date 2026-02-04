＜7年もW不倫ダンナ＞相手が淡々と「慰謝料150万円一括で払う」と言ってきた。思ってたのと違う！
もしも配偶者が不倫をしていたら、どのような対応をしますか？ すぐに問い詰める、証拠を集める、様子を見るなど、人によってさまざまでしょう。今回、ママスタコミュニティに旦那さんが7年間不倫をしていたという投稿がありました。投稿者さんは、不倫相手と直接話したそうで……。
『相手の女性と話をしてきました。相手の言い分は「たしかに7年間不貞行為はありました。旦那とレスだったし、あなたの旦那さんもそうだったと聞いていたからです。身体だけの関係だし、気持ちもありませんが謝罪はします。慰謝料は150万円一括で払えます。私の旦那に言っても構いません」とのこと。張り合いがなくて呆然としてしまいました。これは条件をのむしかないのでしょうか？ たしかに私が拒否するレスでしたね』
不倫相手の反応が期待外れだった？
『相手の女性、肝座っているね。投稿者さんは不倫相手が痛手なしって感じの態度に不服なの？』
『慰謝料払う、旦那に言ってもいいってぐらい清く終わらそうとしてるのだから、条件をのんであげればいいと思う。投稿者さんが呆然としたってことは、相手が動揺することを期待してたのだろうけど不倫女のほうが賢いよ』
相手の反応に、肝が座っている、賢い、と感じたママたち。たしかに、不倫相手の奥さんから呼び出された場合、悪いことをしている自覚があるだけに、どうしようと焦ってしまうものではないでしょうか。しかし、この不倫相手は投稿者さんと対峙しても淡々とした対応。「不倫相手の態度が不満だった？」と問うコメントに、投稿者さんは素直な思いを明かしてくれました。
『もっと困らせてやろうと思った。なんで私が向こうの条件をのまないといけないわけ？ 裁判して500万円請求したい』
自分の旦那と7年も不倫関係だった女性です。投稿者さんが、相手を困らせてやりたいと思ってしまうのもムリはありません。不倫相手が「慰謝料150万円を一括で払う」と言ってきたことも、向こうから条件を出されたようで不服に感じてしまったのでしょう。納得がいかない投稿者さんは「裁判をして500万円請求したい」とまで思っているようです。
W不倫なら返り討ちにあうかも
裁判をして不倫相手からもっと慰謝料を取りたいと考える投稿者さんですが、ここでママたちからはある指摘が……。
『金額じゃなく相手に制裁を加えたいのであれば裁判すればいい。結果はさておき、不倫で訴えられたという履歴は残るよ。でも旦那さんも相手の旦那さんから慰謝料請求の返り討ちにあうと思う』
『訴えるのは自由だけれど、離婚しないなら100万円もムリだと思う。あと、悪いのは相手の女性と同等に旦那さんもだからよく考えなね。裁判した挙句、残るのは少々のお金と汚れた旦那って悲惨だわ』
『旦那に言っていいって言ってるくらいだから、多分訴えても相手にはダメージないよ？ 残念だけど投稿者さんの望んでいる展開にはならなさそう』
不倫相手の女性も既婚者です。もし相手を訴えて裁判をするとなれば、旦那さんも相手の旦那さんから慰謝料を請求される可能性がある、とママたちは指摘します。裁判をしたところで戻ってくるお金は微々たるものかもしれません。相手は自分の旦那にバレることも構わないスタンスですので、訴えたところで投稿者さんの思い描く展開にはならないとも考えられます。裁判は、時間や労力も削られますし、お金もかかるので、慎重に考えるべきとの意見も目立ちました。
レスだったら不倫していい理由にはならない
投稿者さんはコメントで「私が拒否してるレス」と、夫婦の赤裸々な事情も明かしています。この事実に、首を傾げるママもいました。
『原因はレスなんでしょ？ レスだけれど他とやるなって男には厳しいと思う』
セックスレス、とひと言で言っても、その形はさまざまです。互いに不満もない場合もあれば、どちらかが拒否をしている状況もあるでしょう。投稿者さん夫婦の場合は、投稿者さんが拒否をしています。それが原因で旦那さんが不倫に走ってしまったのであれば、仕方ないのでは？ と指摘するコメントもありました。
『なんか不倫相手、先手を打って自分が有利なほうに持って行こうっていうのが透けて見える。レスだから不貞していい理由にはならないでしょ？ ふてぶてしいっていうか、悪いと思ってないような態度がムカつくな』
レスだからといって不倫をしていい理由にはならない、これは間違いありません。レスを理由に悪びれもせず、淡々と自分が有利なように進めようとしている不倫相手に対して、怒りを感じるママも少なくありませんでした。たしかに、不倫相手の態度は自分の行動を正当化しようとしているようにも思えますね。原因はどうであれ、既婚者でありながら不貞行為を続けていた旦那さんと相手の女性に非があるのは事実です。そこはしっかりと認識してほしいですよね。
相手への制裁、どうする？
『お金じゃなくて、キチンと謝罪や反省できない人は、いつか報いを受けると思う。投稿者さんはやり返す！ って考えじゃなくて前を向くために、どういう内容ならマイナスにならないかを考えて動けばいいよ』
相手の態度に納得がいかず、裁判まで考えている投稿者さん。しかし、そんな投稿者さんを冷静に諭すコメントがありました。不倫相手は今回、投稿者さんに謝罪した様子もなく、レスを言い訳にしているようですから、反省していないのでしょう。ただ、そのような考えでいればいずれ報いを受けます。投稿者さんが今、ムリに裁判に乗り出さなくとも、そう遠くない未来で相手は制裁を受けることになるのではないでしょうか。
最後に、印象的なコメントを紹介します。
『旦那に言っていいって、諦めの気持ちがあるように思える。バレる前も幸せではなさそう』
「自分の旦那に言ってもいい」と言った、相手女性。淡々としているようにも思えますが、自分の旦那に期待をしていないようにも感じます。少しでも旦那さんに愛情があるのなら、不倫がバレるのは避けたいと思うものでしょう。もちろん想像にすぎませんが、相手女性の結婚生活は幸せなものではなかったのかもしれません。そう考えると、相手はもう制裁を受けているのではないでしょうか。
不倫は配偶者を裏切る行為ですし、投稿者さんが傷つき、怒りを覚えるのも当然です。しかし、復讐だけを考えていても幸せにはなれません。投稿者さんが今後、旦那さんとどうしていきたいのかはわかりませんが、投稿者さんが幸せになれる道を探して、前向きに進んでほしいですね。