「POP YOURS 2026」第四弾でDADA、kZm、Watsonら6組アナウンス
2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第四弾ラインナップが発表された。
新たに発表されたのは4月3日（金）のDAY 1にkZm、4月4日（土）のDAY 2にDADA、DJ CHARI & DJ TATSUKI、KM、4月5日（日）のDAY 3にOZworld、Watsonの全6組となる。
これで3日間で計59組が発表され、チケットは2月5日（木）20時からオフィシャル3次先行販売（先着制）がスタートする。
『POP YOURS』は今後も追加出演者の発表やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定。
＜イベント情報＞
POP YOURS 2026
日程：2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6
出演者：
DAY1：4月3日（金）
LANA
Elle Teresa
guca owl
Bonbero
eyden
ISSUGI
Jinmenusagi
kZm （New）
Litty
Peterparker69
Pxrge Trxxxper
SEEDA
VaVa
WILYWNKA
SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra
NEW COMER SHOT LIVE
AOTO｜Siero｜X 1ark
and more
（AtoZ）
DAY2：4月4日（土）
千葉雄喜
Daichi Yamamoto
Kvi Baba
BIM
DADA （New）
DJ CHARI & DJ TATSUKI （New）
Jin Dogg
JUMADIBA
KM （New）
Manaka
Masato Hayashi
7
ralph
SALU
SPARTA
Worldwide Skippa
Yvng Patra
SPECIAL ACT: Tohji
NEW COMER SHOT LIVE
Rama Pantera｜Sad Kid Yaz｜YELLASOMA
and more
（A to Z）
DAY3：4月5日（日）
KEIJU
Kohjiya
NENE
ACE COOL
ANARCHY
C.O.S.A.
G-k.i.d
Jellyyabashi
Kaneee
lilbesh ramko
MIKADO
OZworld （New）
ピーナッツくん
柊人
Tete
Watson （New）
Yvngboi P
NEW COMER SHOT LIVE
11｜HARKA｜Kianna
and more
（A to Z）
チケット：
オフィシャル3次先行（先着）
受付期間：2026年2月5日（木）20:00〜2月18日（水）23:00
ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/
