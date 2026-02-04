BE:FIRST（ビーファースト）が2月4日、『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演。番組のキャラクター・めざましくんのぬいぐるみを持ったメンバーの写真が公開された。

■BE:FIRST、メンバーそれぞれの個性が光る“めざましくん”の持ち方にも注目

初のワールドツアー『-Who is BE:FIRST?-』に完全密着したドキュメンタリー映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2月6日に公開されるBE:FIRST。『めざましテレビ』ではメンバーがインタビューに応え、あらたに6人体制になってから感じている苦労や、ワールドツアー中にRYUHEI（リュウヘイ）の身に訪れたハプニングなどについて語った。

集合ショットには、6人がチェック柄のスタジャン、ジーンズを合わせたお揃い衣装で登場。両手で優しくめざましくんを支えるJUNON（ジュノン）、指を絡ませるように支えるリュウヘイ、顔の高さまでしっかりと掲げてアピールするSOTA（ソウタ）など、個性豊かにポーズを決めている。

SNSでは「進化が止まらないBE:FIRST最高」「めざましくん持ってるのにカッコイイ…」「チェック柄のオソロ可愛い」「めざましくんの足や手をぴょこぴょこさせてるBE:FIRST可愛すぎ」「めざましくん持つと急にかわいくなる」「めざましくんの持ち方もそれぞれ個性出てるｗ」「めざましくんの持ち方のクセ」など、反響が起こっている。

■映画公開まであと2日！BE:FIRSTからのコメント到着

なお映画公開まであと2日となり、作品の公式Xではメンバーからのコメント映像が公開された。ジュノンが撮影時を振り返っている。