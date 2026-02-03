2024シーズンまで阪神でプレー

四国アイランドリーグplus・香川オリーブガイナーズは2日、阪神で活躍した秋山拓巳氏が、臨時投手コーチに就任すると発表した。秋山氏は2024年まで阪神でプレーし、通算49勝を記録。春季キャンプ期間中のスポット指導が予定されている。

香川オリーブガイナーズでは、「野球を通じた人材育成」と「次のステージへ挑戦する選手の輩出」を重要なミッションとして掲げており、香川県出身の秋山氏に白羽の矢を立てた。技術指導以外でも、プロとしての姿勢やメンタリティを若い選手に伝える役割が期待されている。

臨時投手コーチ就任にあたり、秋山氏は球団を通して「この度、香川オリーブガイナーズで臨時投手コーチを務めることになりました。幼少期を過ごした香川で野球に携われることを、心から嬉しく思っています。NPBで培ってきた技術や考え方を選手にしっかりと伝え、チームの力になれるよう全力で取り組んでまいります」とコメントを残した。

秋山氏は2009年ドラフト4位で阪神に入団。2024年シーズン限りで現役を引退した。通算134試合の登板で49勝44敗、防御率3.66の成績を残している。（Full-Count編集部）