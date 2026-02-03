40Âå¤¬¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡É4Áª¡£¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¤¤¼ãºî¤ê¤Ë¡Ä¡Ä
¡¡40Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¼ãºî¤ê´¶¤¬½Ð¤Æ¥¤¥¿¤¤¡¢Çö¤¤¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢40Âå°Ê¾å¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò4¤Ä¤È¡¢¤½¤ì¤òOK¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÚÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡¡ÛÀ¹¤ê¤¹¤®¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¡¡40Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÇÌÜ¥Â¥«¥é¤¬¥À¥¦¥ó¤·¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡¢Ç»¤¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¼ã¤¤º¢¤ÎÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤ËÌÜ¸µ¤Ï°ú¤Î©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î±Æ¤ä¤¿¤ë¤ß¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãOK¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡ä
¡ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¾Ê¤¯
¡¡Ï·¤±¸«¤¨¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¸µ¤ò¤Û¤É¤è¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï·Ú¤á¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÈò¤±¤ë
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï·Ú¤á¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿§¤Ï½À¤é¤«¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¤¤¤¿§¤òÁª¤Ö
¡¡Ç»¤¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢ÆÃ¤Ë¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ÏÌÜ¸µ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤ò·¦¤ó¤À°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40Âå¤«¤é¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¤¤¤¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡ÚÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¢¡ÛÇö¤¹¤®¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¡¡¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢Çö¤¯ÅÉ¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÉÔÀµ²ò¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤â¥Þ¥¹¥«¥é¤â¤Û¤Ü¾ÊÎ¬¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°õ¾Ý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÇö¤¤¤È¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÎØ³Ô¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤é¤º¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãOK¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡ä
Ã¸¤¤¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÄù¤á¤ë
¡¡¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤â¤É¤³¤«¤ÇÂ¤·°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¸¤¤¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£µÕ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡£
¢¡¡ÚÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯£¡Û¥¯¥Ã¥¥ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÉ¤êÊý¤¬¥¯¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÂÀ¤¯¥¯¥Ã¥¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¸µ¤Î¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ë¤ÈÌÜ¸µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¸µ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¼ä¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£
¡ãOK¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡ä
¡ ¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯¡¢Ë¤«¤ËÀð¾õ¤Ë¹¤²¤ë
¡¡¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÄ¹¤¯¡¢Â¿¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÀð¾õ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÜ¸µ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¸µ¤Î±Æ¤ä¤¿¤ë¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤¹¤¯¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÊÄ¹¤µ¤È¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¸ú²Ì¡¢¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¤¦¤Á¼çÌò¤Ï1ÅÀ¤À¤±¤Ë·è¤á¤ë
¡¡À¹¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¡¢Çö¤¹¤®¤Æ¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤«¼çÌò¤ò1ÅÀ¤Ë·è¤á¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Ä¤Ä¡¢Â¸ºß´¶¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢40Âå°Ê¾å¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò4¤Ä¤È¡¢¤½¤ì¤òOK¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÚÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡¡ÛÀ¹¤ê¤¹¤®¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¡¡40Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÇÌÜ¥Â¥«¥é¤¬¥À¥¦¥ó¤·¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡¢Ç»¤¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¼ã¤¤º¢¤ÎÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ãOK¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡ä
¡ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¾Ê¤¯
¡¡Ï·¤±¸«¤¨¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¸µ¤ò¤Û¤É¤è¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï·Ú¤á¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÈò¤±¤ë
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï·Ú¤á¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿§¤Ï½À¤é¤«¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¤¤¤¿§¤òÁª¤Ö
¡¡Ç»¤¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢ÆÃ¤Ë¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ÏÌÜ¸µ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤ò·¦¤ó¤À°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40Âå¤«¤é¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¤¤¤¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡ÚÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¢¡ÛÇö¤¹¤®¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¡¡¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢Çö¤¯ÅÉ¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÉÔÀµ²ò¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤â¥Þ¥¹¥«¥é¤â¤Û¤Ü¾ÊÎ¬¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°õ¾Ý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÇö¤¤¤È¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÎØ³Ô¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤é¤º¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãOK¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡ä
Ã¸¤¤¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÄù¤á¤ë
¡¡¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤â¤É¤³¤«¤ÇÂ¤·°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¸¤¤¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£µÕ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡£
¢¡¡ÚÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯£¡Û¥¯¥Ã¥¥ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÉ¤êÊý¤¬¥¯¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÂÀ¤¯¥¯¥Ã¥¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¸µ¤Î¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ë¤ÈÌÜ¸µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¸µ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¼ä¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£
¡ãOK¥á¥¤¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡ä
¡ ¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯¡¢Ë¤«¤ËÀð¾õ¤Ë¹¤²¤ë
¡¡¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÄ¹¤¯¡¢Â¿¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÀð¾õ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÜ¸µ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¸µ¤Î±Æ¤ä¤¿¤ë¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤¹¤¯¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÊÄ¹¤µ¤È¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¸ú²Ì¡¢¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¤¦¤Á¼çÌò¤Ï1ÅÀ¤À¤±¤Ë·è¤á¤ë
¡¡À¹¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¡¢Çö¤¹¤®¤Æ¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤«¼çÌò¤ò1ÅÀ¤Ë·è¤á¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Ä¤Ä¡¢Â¸ºß´¶¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£