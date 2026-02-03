佐々木朗希が真摯に回答も…大谷翔平が見せたユーモアに会場騒然

ドジャース・大谷翔平投手が、後輩に“悪ガキ”な一面を見せた。大谷は1月31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われた「ドジャーフェスト」に参加。佐々木朗希投手とともに出演したトークショーでは、真面目な技術論が交わされる中、突如としてジョークを飛ばし、周囲を笑わせた。

大谷が不敵な笑みを浮かべたのは、佐々木の球種が話題となったときだった。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブ・ネルソン氏が佐々木に質問。「第3の球種についてよく議論されていますが、今オフどれくらい取り組んでいますか？ 今シーズン投げるその第3の球種を明かしていただけますでしょうか？」と問いかけた。

これに対し、佐々木は苦笑いを浮かべながらも「カットと2シームは去年から練習しているので、キャンプでさらに磨きをかけれたらと思っています」と真摯に回答。先発投手としての起用が見込まれている今季、フォーシームとスプリットだけの投球スタイルからの“脱却”に意欲を見せた。

佐々木の答えを聞いたネルソン氏は、大谷に「彼が回答される前に、何か話していたので知っていますか？」と追加質問。ここで大谷はニヤリと笑みを浮かべ「いや、ナックルを投げるらしいです」と“嘘情報”を暴露した。まさかの答えに、同局で実況を務めるジョー・デービス氏は「おー！ そういうことだったんですね！」と悪ノリ。大谷の“ユーモア”が起こしたやり取りに、会場は笑いに包まれていた。（Full-Count編集部）