衆院選で一人でも多くの人に投票してもらおうと、青森市青柳のラーメン店「きた倉」では、投票を終えて受け取る「投票証明書」を提示した客に、トッピングの味玉か麺大盛りをサービスしている。

みんなに青森のことを考えてほしい、という店主の北田晴輝さん（３８）の取り組みだ。（橋本翔太）

投開票日の８日までで、期間中は何度でも利用可能だ。北田さんは「経営にとってはマイナスだが、皆さんが政治に興味を持つきっかけになれば」と話す。

北田さんが投票した人に初めて割引を行ったのは、２０２２年の市議選だ。市内で別のラーメン店を営む知人に誘われたのがきっかけ。小学６年の長男が放課後、友達と遊んでいる姿を見て「この子たちが育つ青森を守りたい」と日頃から考えていたこともあり、赤字覚悟でラーメン１杯の無料券を配布した。

評判は広がり、昨年夏の参院選の時は３５０杯分以上の無料券を配る盛況ぶり。「オープンから閉店まで消えない行列を見て、地域貢献を果たせたと確信した」と胸を張る。

投票した人への割引は今回が５回目になる。ラーメンの無料券ではなく、味玉か大盛りのサービスにしたのは、大雪に見舞われる青森市で大人数が集まる企画を行うのは危険と判断したからだ。

「（衆院選は高市首相が）決めたものなのでやるしかないが、モヤモヤする。津軽の住民にとっては大変だと思う」と表情を曇らせる。

「投票を難しく考えすぎないでほしい」と北田さんは言う。「『ラーメンを食べたいから投票する』で十分。自分たちの暮らしに関わることなので、友達や家族を誘って投票して、来店してほしい」と話している。

投票者への割引は、きた倉だけではない。青森市古川の温泉施設「青森まちなかおんせん」では、投票証明書を提示した来場者に、次回から使える入浴無料券を贈呈する。同施設の阿部伸一さん（５７）は「投票に行って冷えた体を、温泉で温めてほしい」と呼びかけている。