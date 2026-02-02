¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¾×·â¤Î·ãÊÑ¡Ä·è»à¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÎ±³Ø¤ÎÁ´ËÆ¸ø³«
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î£±Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#104¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#104¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö»ä¥¢¥ì¤Ç·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾×·â¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Âç¸ø³«SPÂè£³ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢À°·Á¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤äÈþ½÷¤ËÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö·ãÊÑ¤µ¤ó¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¤ÎÂè£³ÃÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù½Ð¿È¤Î¤¸¤å¤ê¤¢¤µ¤ó¤¬´é¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ»þ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Îº¢¤ÏÉ¸½àÂÎ·¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿©¤ÙÊª¤òÀáÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÇúÈ¯¡£¤ï¤º¤«£³¥ö·î¤Ç20kg¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£Åö»þ¤Î¿©À¸³è¤Ï¡¢Ä«£¸»þ¤«¤éÌë22»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤´ÈÓ£²¹ç¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡¢ÅâÍÈ¤²20¸Ä¡¢¥¢¥¤¥¹£²¸Ä¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©»ö¤ò£±Æü£¶²ó¤âÀÝ¼è¡£Ãæ¤Ç¤âÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂçÀ¹¤ê¤Ë·ã¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±kg¤ÎÌÍ¤ËÆù¤¢¤Ö¤é¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¡¢À¸Íñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¡ÖÅö»þ¤ÏÄÌ¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÆóÏº¤¬Âè£²¤Î²È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤ÇÂÎ½Å¤Ï75kg¤Ë¡£ÂÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÃ¯¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È£²Ç¯´Ö¤Î°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï»éËÃ´Î¤¬È¯³Ð¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤À¤á¤À¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¥»¥ÖÅç¤Ø¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÎ±³Ø¤ò·è°Õ¡£¥»¥ÖÅç¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¡¢£±¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤·Áé¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥»¥ÖÅç¤Ë±Ê½»¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·ãÊÑ¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¤¸¤å¤ê¤¢¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ÖÅç¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¡£Áðù¬¤«¤é¡Öº£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä»öÌ³·Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥»¥ÖÅç¤Ç¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£±Æü¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ò400kcal°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò¹ðÇò¡££±Æü¤Î¿©»ö¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É£µÎ³¡¢¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¡¢¤ê¤ó¤´¡õ¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§¥¤¥¯¤Î¤ß¡£¹á¼è¤«¤é¡Ö¥»¥ÖÅç¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡£¥»¥ÖÅç¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬³Ê°Â¤Ê¤Î¤ÇÎ±³ØÃÏ¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤ËÁðù¬¤¬¡Ö¤³¤Î¿©»öÎÌ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤é¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡Ö¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸¸³Ð¤ÇÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¿©»öÀ©¸Â¤Ë²Ã¤¨¡¢½µ£³Æü¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï£³»þ´Ö¤Î¥Þ¥·¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÄÉ²Ã¤Ç400²ó¤ÎÊ¢¶Ú¤ò¤³¤Ê¤·¡¢£²¥ö·î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹16kg¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹35kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£ÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤Î40kg¤òÃ£À®¤·¤¿¸½ºß¤Ï½µ¤Î£³Æü¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¡¢»Ä¤ê¤Î£´Æü¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¥á¥¤¥¯¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢º£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤éÁ°¤è¤ê¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤å¤ê¤¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤Ï¡Ö¥»¥ÖÅç¤òÉñÂæ¤Ë¤Í¡ª¡×¡¢EXIT¡¦·ó¶á¤Ï¡Ö·ãÊÑ¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ò½¸¤á¤Æ¡Ä¡Ä¤Í¤Ã¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸µ·Ù»¡´±¤ÎµÜÅç·¼Êå¤µ¤ó¤ä¼«¸ÊÎ®¥á¥¤¥¯½Ñ¤Ç¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤È·ãÊÑ¤ò¿ë¤²¤¿¶õ»Î¥Ò¥Þ¥ê¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤Î¡Ö·ãÊÑ¤µ¤ó¡×¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#104¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
