〈終わらない箱根駅伝〉大迫傑の「Netflix箱根駅伝」発言で論争勃発、別大で黒田朝日が“続編”を更新…放映権独占なら中継じゃなく舞台裏の物語か

2月1日、別府大分毎日マラソンや丸亀ハーフマラソン（日本学生ハーフ選手権）で箱根駅伝の“続編”が生まれ、スター選手たちが物語を更新し続けている。視聴率30％超、国民的コンテンツとなった「箱根駅伝」に黒船Netflixが参入する可能性はあるのか。

【画像】今年の箱根の主役は黒田朝日、来年は今年の怪物ルーキーが主役筆頭

Netflixが箱根駅伝を独占放送？

「これはWBCと同じ様に、近く“Netflix 箱根駅伝”になりそう！！」

マラソン日本記録保持者の大迫傑が、1月31日にXでポストしたこのコメントが物議を醸している。これは冗談半分に見えて、いまの箱根駅伝の熱量を的確に言い当てている。本格的に今年のマラソンシーズンが開幕したが、2月に入ってもなお日本各地で“箱根”の余韻がくすぶっている。

箱根の物語は2月1日開催された「別府大分毎日マラソン」（TBS）と「香川丸亀国際ハーフマラソン（日本学生ハーフマラソン選手権）」(BSフジ)に続いていた。

別府大分毎日マラソンでは、今年の箱根の主役となった青山学院大の黒田朝日が2時間7分3秒で3位。かつての箱根ランナーで2時間6分59秒で日本人トップの2位となった同校OBの吉田祐也（GMOインターネットグループ）とラストまで激しい競り合いを演じ、箱根で“シン・山の神”として脚光を浴びた黒田が、今度はフルマラソンで「箱根の続編」を見せつける結果となった。

黒田は2027年秋開催予定のMGC（2028年ロサンゼルス五輪代表選考）の出場権を獲得し、早くも五輪を見据えている。そして、視聴者はレース結果だけでなく、「あの5区の“箱根史上最高傑作”ともいえる走りが、世界のどこへつながるのか」を見始めている。

同日開催された香川・丸亀で行なわれた丸亀国際ハーフマラソン（日本学生ハーフマラソン選手権：併催）でも多くの箱根ランナーが躍動した。

箱根は、正月2日間だけのイベントではなくなりつつある。スター選手の“次走”が常に話題を供給し、駅伝ファンをロードレースへ、ロードファンを駅伝へ循環させる。いわば巨大なIP（知的財産）として回り始めている。

実際、2026年の箱根駅伝（第102回）の視聴率は、往路が関東で平均28.5％、復路が30.2％、往復平均29.4％。復路30.2％は「歴代4位」と報じられている。

さらに近年は、テレビを持たない層もTVerなどの配信で追える。「地上波で観る」から「スマホでも観る」へ。入口が増えた分だけ、話題は長く、広く残る。

この“熱”は、箱根が終わっても冷めない。むしろ、箱根ランナーが新たな舞台で結果を出すたび、物語が更新され続ける。その象徴が、2月1日に同日開催された2つのレースだった。

では、そんな国民的コンテンツとなった箱根駅伝を本当に「Netflixが独占放送」する日は来るのか？

Netflixが狙う「中継」より「物語」の独占

結論から言えば、「Netflixが箱根駅伝の“ライブ中継”を独占する」可能性は限りなく低いだろう。テレビ局関係者が噂を一蹴する。

「箱根駅伝を独占放送している日本テレビでは、『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』と並んで年間を通して総力を上げて放送する局の2大ビッグイベントといわれています。かつては毎年大晦日に放送された『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』の『笑ってはいけない』シリーズも入れて3大ビッグイベントでした。

だけど、『ガキ使』の大晦日放送がなくなってからは『24時間テレビ』と『箱根駅伝』の2本柱になってしまった。そんななかで箱根駅伝の放映権も流出するということは絶対に避けたい。日本テレビは社を上げて死守するでしょう」

1987年に日本テレビが『新春スポーツスペシャル箱根駅伝』として中継を行なって以来、今年で同局での放送は40回目となった。その歴史を鑑みてもNetflixに放映権が移行することは考えにくい。ただし、段階的な“独占”は起こり得るかもしれないという。

「Netflixがスポーツのジャンルで強みを持つとすれば、試合そのものよりその前後にある“ドラマ”をシリーズ化してさらに深掘りして見たくなるストーリーづくりにあると思います。箱根駅伝は、各大学に監督・主将・エース・下級生、苦労人など、出場する約200人のランナーそれぞれに物語があるんです。

しかも、毎年メンバーが入れ替わるため年に1回シーズンの更新が自然に起きる。こんな魅力的なコンテンツはなかなかありません。今秋には日本テレビが池井戸潤原作・大泉洋主演で『俺たちの箱根駅伝』をドラマ化しますが、ドキュメンタリーは箱根後に特番で『もうひとつの箱根駅伝』があるくらいですから、ドキュメンタリーをシリーズで、ということは考えられます」（前同）

つまり現実的に起こり得るとしたら、「箱根駅伝の舞台裏ドキュメンタリーNetflixが独占配信」という形だ。これなら地上波中継とも共存でき、放映権などの権利処理もまだ現実味がある。

箱根の強みは、多くの人が休暇中のお正月に“無料で、長時間、だらだら観られる”国民的体験にある。視聴率が示す通り、まだ地上波が最大母集団だ。

仮に配信独占で巨額の放映権料が入っても、参加大学にとっては「露出の減少＝ブランド価値の減少」になりかねない。さらに、箱根は競技であると同時に、「学生スポーツ」という側面も見過ごせない。

関東学連が絶対に許可しない理由

Netflixが「箱根駅伝ライブ独占」を狙ったとしても、関東学生陸上競技連盟（関東学連）が首を縦に振る構図が見えない。理由はシンプルで強い。

箱根駅伝は、関東学連と読売新聞社が権利主体として公式サイトでも明示されている。権利の根っこが「学生競技団体×新聞社」にあり、Netflixのビジネスモデル（会員限定の囲い込み）と思想が重なりにくい。

さらに、放送の中核に日本テレビが40年いる。TVerの番組情報でも「第102回箱根駅伝」の提供主体は日本テレビであることが分かる。長年積み上げた制作体制（中継車、実況解説、定点カメラ、沿道運用、各大学との調整）を、独占のために一度“ひっくり返す”合理性が薄い。

公共性が高く、毎年の高視聴率が示す通り、箱根はすでに“国民行事”に近い。そんなスポーツのライブ中継を有料サブスクに閉じ込める決断は、主催側が背負う反発・批判が大きい。学生スポーツの主催団体が、最も避けたい火種だろう。

冒頭の大迫傑の一言は、未来予言というより現状認識に近い。箱根駅伝は、別大や学生ハーフで続編が生まれ、スターが循環し、毎年シーズン更新される“連続ドラマ”になった。

Netflixが狙うなら、ライブ中継の独占ではない。狙うのは、大学の寮、監督の檄、補欠の葛藤、故障明けの再起、そして襷が渡る瞬間など、あの数十秒に積み重なる数百日の時間--「物語の独占」だろう。

一方で今月は大阪マラソン、来月は東京マラソンに箱根ランナーが出走予定だ。「Netflix箱根駅伝」よりも、まずは目の前の「箱根の続編」が楽しみだ。

取材・文／集英社オンライン編集部