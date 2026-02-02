杉谷拳士、古巣日本ハムのキャンプ地に登場

今年もプロ野球のキャンプ地で“アルバイト”に励む超有名OBの姿が話題となっている。初日から登場した様子を自らSNSに投稿。ファンからは「今年もいた」「ベテランバイトさん来てる」と笑いが起きた。

沖縄県国頭村で行われている日本ハムの2軍キャンプ当日の朝から現れ、慣れた手つきで打席の土をならしているのは、日本ハムOBで現在はタレントとして活躍する杉谷拳士さんだ。青いビブスをつけ、周囲に溶け込んでいる。

自身のXに「4年連続4回目 国頭スタート」と記して写真を投稿。「#バイトリーダー」「#8時集合」とハッシュタグも添えた。すっかりお馴染みとなった姿にファンも大笑い。次々にコメントが集まった。

「立派なバイトリーダーですねwww4年連続とかもうベテランやんw」

「今年もいた ご苦労さまです 毎年毎年ありがとう」

「今年もベテランバイトさん来てる」

「職員に昇格しないの？」

「キビキビと頑張っている拳士さん尊敬しております」

杉谷さんは日本ハムでNPB通算777試合に出場し2022年限りで引退。34歳になったが姿は若々しい。ファンからは「あと30年くらいできますかね笑」という声もあった



（THE ANSWER編集部）