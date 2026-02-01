『ラブパワーキングダム２』出演、はづきの恋愛テクニックは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび、本作に参加する16名より、女優のはづき（木村葉月/25歳）にインタビュー。モテるためのテクニックや過去の大恋愛など高度な駆け引きを駆使して挑んだはづきの魅力をお届けする。
25歳、女優として活躍するはづき。『ラブパワーキングダム２』の参加メンバーの印象について尋ねると「初めて会った時、『え？K-POPアイドルかな？』ぐらいのオーラを放っていたんです」とライバルたちのレベルの高さに衝撃を受けたことを明かす。そして、「（参加前は）ディズニー映画を３本くらい見て、自分の中に“プリンセス気分”を憑依させていきました（笑）」とユニークな方法で挑んだことを振り返る。そんなはづきに、モテるためのテクニックを尋ねると「距離を縮めることは得意なんですけど、あえてゼロ距離までは行かず、一歩手前で止まること」と回答。「『なんでこの子、ここで止まるの？』というもどかしさを感じさせて、男性に追わせる」と計算された恋愛テクニックを披露。
また、一番印象的だった過去の恋愛について尋ねると「20代前半の頃の年上の男性との恋」といい、「その人の言動で一喜一憂して、彼中心の生活になって傷つきまくった経験があります」と告白。しかし、離れてみたことで「『この人しかいない』なんてことはないと気付けた。それからは人に執着したり依存しなくなりました」と精神的に自立するきっかけとなった大恋愛を振り返った。最後に番組の見どころについて「誰がキングでもクイーンでもおかしくない、全員のレベルが高かった」と激戦を回顧。「探り合いや疑心暗鬼の中にも、恋心が生まれているので、“ゲーム性”と“本気の恋”のバランスを楽しんでほしいなと思います！」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
