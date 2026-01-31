「007」「金の無駄遣い」といった見出しは過去のもの…というより、そもそも間違ってた？“超高額の至宝”をリバプールOBが激賞！「十分に価値ある投資だ」
以前と今で、フロリアン・ヴィルツの評価が一変している。
レバークーゼンで圧倒的な活躍を見せた22歳のドイツ代表MFは昨夏、母国を離れてイングランド王者リバプールに移籍。１億1600万ポンドという超高額な移籍金が物語るように、大きな期待を背負って加入したが、新天地への適応に苦戦。プレミアリーグでゴールやアシストを記録できない状態が続き、批判が集まった。
それでも、12月27日のウォルバーハンプトン戦で待望の初ゴールを挙げるなど、徐々に本領を発揮。ここまで全公式戦を含めて５ゴール７アシストをマークしている。
リバプールOBのジャーメイン・ペナント氏は、確かな輝きを放つヴィルツを絶賛。英メディア『talkSPORT』で次のように語った。
「フロリアン・ヴィルツに関する見出しやコメントを全て目にした。『得点なし』『007（スパイ）』『なんて金の無駄遣いだ』といったものだ。だが私は彼を支持した。ピッチ上で彼の価値は見て取れたからね。当時はチーム全体が調子を落としていただけだ。彼が創り出すチャンスを決めていなかった」
世代別イングランド代表に選ばれた経歴を持つ43歳のペナント氏は、「今や彼はプレミアリーグに順応した」と主張。移籍金に見合うパフォーマンスだと考えているようだ。
「私の目には、この移籍金は十分に価値ある投資だ。現時点で彼はプレミアリーグにおいて、そのポジションで最高の選手の１人に見える」
ドイツの至宝はさらに調子を上げ、批判を完全に過去のものにし、イングランドでもキング級のプレーメイカーになれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
