『ハリー・ポッター』の新しい常設店が東京駅に登場へ！ 『ファンタスティック・ビースト』のグッズも展開
映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャルグッズがそろう「Harry Potter‐Mahou Dokoro（ハリー・ポッター マホウドコロ）」の新しい常設店が、2月19日（木）から、東京駅一番街にある「東京キャラクターストリート」にオープンする。
【写真】ホグワーツ特急のエコバッグなど用意！ オープン記念ノベルティ
■商品3種の先行販売を実施
「ハリー・ポッター マホウドコロ」は、「ちょっと身近な魔法界」をコンセプトに、日本の四季に合わせたさまざまな商品を展開するグッズショップ。
店内は、左回りに針が進む時間が巻き戻っている様子を表現した逆回転時計や9と3／4番線のフォトスポット、駅に積み上げられたトランクを表現したテーブルなど、『ハリー・ポッター』シリーズにまつわる装飾からも映画の世界観を存分に味わえる空間となっている。
また、オープンを記念して、にぎやかなニューヨークのパン屋「コワルスキーベーカリー」をイメージした商品3種の先行販売を実施。ラインナップには、中地が巾着型になったトートバッグ、片面ずつデザインが異なる巾着、リバーシブル仕様のポーチがそろう。
さらに、商品の購入金額に応じて、『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年限定デザインのステッカーや、ホグワーツ特急をデザインしたエコバッグ、東京駅店限定デザインのスタンプが押印可能なスタンプ台紙をプレゼントするキャンペーンも用意。
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年のメモリアルイヤーに、物語の世界観を楽しめる新たな空間が誕生する。
