BTSのJIMIN（ジミン）がグローバルアンバサダーを務める韓国のヘアケアブランド・LADOR（ラドール）の公式SNSにて、JIMINが爽やかでピュアな魅力を放つ新動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【動画】BTSジミン×LADORの新動画「エンジェルミュゲ」【写真＆動画】素肌に白スーツで大人の色気が漂うBTSジミン

■BTSジミン×LADORの新動画が公開

LADORは、幸せを運ぶ花＝スズランの香りが漂うパフュームヘアオイル「エンジェルミュゲ」を2月2日に新発売する。公開された新動画に、JIMINは白いパンツとスカイブルーのニットを合わせた爽やかなコーディネートで登場。JIMINはたくさんのシャボン玉が舞い降りる空間に佇み、シャボン玉にそっと触れたり、優しい表情で見つめたりしている。金髪も相まって、まさに“エンジェル”のようだ。

昨年末にLADORのブランドアンバサダーに就任したJIMIN。白のセットアップスーツを素肌に纏い、大人の魅力に溢れたビジュアルや動画が次々に公開され、話題を集めていたが、今回はピュアな雰囲気に包まれている。

JIMINのナレーションも耳馴染みが良い新動画について、SNSには「透明感半端ない」「おめめキュルキュル」「完璧」「ジミンの透明感と天使っぷりよ」「リアル天使」「ジミンの美しさに息をのんだ」「なんて綺麗な目をしてるの」「優しい声も好き」「ジミンの魅力を最大限に引き出されてる」など、様々な反響が寄せられている。

■写真＆動画：素肌に白スーツで大人の色気が漂うBTSジミン