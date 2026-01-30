RTD｢缶チューハイ＆ハイボール｣業界大研究…！″打倒サントリー″各社が目指す｢至高の一杯｣

「ストロング・ブーム」の次に来るのは？

長く続いた″ストロング・ブーム″が、終わりを迎えようとしている。’24年、アサヒビールとサッポロビールが下した″決断″が、飲料業界を騒然とさせた。

「いわゆる″ストロング系″（アルコール度数８％以上）缶チューハイを新規発売しないことを、相次いで決断したのです。加えて、サントリーやキリンビールといった大手飲料メーカーも、ストロング系のラインナップを減らしている。

これには、大きく二つの要因があります。

一つは、’20年にアサヒビールが提唱した『スマートドリンキング』の普及です。体質や場面に合わせて、アルコール度数や種類（ノンアル、微アルなどを含む）を自由に選ぶ飲み方を指すこの言葉が一般的になったことで、″低アルコール″や″無糖″を好む健康志向の若者が増えた。また、’21年に政府が容器への純アルコール量の明示を検討するよう、各社に指摘したことで、アルコール摂取量を気にする消費者が増えたことも、ＲＴＤ業界の″ストロング離れ″を加速させました」（業界紙記者）

ＲＴＤとは『レディ・トゥ・ドリンク』の略で、缶チューハイや缶カクテル、缶ハイボールなど、開けてすぐ飲めるビール以外のアルコール飲料を指す。年間１０００本以上のＲＴＤを飲む缶チューハイ研究家の『ストロングおじさん』も、ブームの終焉を宣言する。

「私のような中年層にとって、ストロング系を一日何本も飲むのは難しい。甘すぎず、ボディ感のあるプレーンサワーがちょうど良く感じるのです。『ストロングおじさん』はいま、『プレーンおじさん』になりつつあります……」

この流れを最も敏感に、巧みに汲(く)み取り、ブランド転換を果たしたのが、国内で最もＲＴＤを売り上げる″王者″サントリーだ。

「’24年1月、『-196℃』ブランドから『℃』を抜き、『-196』とブランド名を変更したのです。『-196℃』といえば、”ストゼロ”の愛称で知られる『-196℃ストロングゼロ』の代名詞で、目にするだけでストロング系を連想してしまう。そのイメージを払拭するための改称でした。

’24年に新発売の『-196無糖』と、リニューアルした『-196ストロングゼロ』を送り出し、’25年にはブランドと同名のプレーンサワー『-196』シリーズを展開しました。『-196』は直近の20年間で同社が発売したＲＴＤの販売数量において最速で２０００万本を突破するなど、売れに売れています」（同前）

ほかにも、サントリーはプレーンサワー１位の『こだわり酒場のタコハイ』、ハイボール１位の『角ハイボール』、ジンソーダ１位の『翠ジンソーダ』、低アルコールチューハイ『ほろよい』を擁しており、各ジャンルで強さを見せている。

こうしたサントリーの独擅場に待ったをかけるべく、ライバル各社は現在、新たな「至高の一杯」を模索している。

王者・サントリーの背中を追う業界第２位のキリンは、需要が高まっている″無糖″ジャンルで業界のトップを走っているが……。

「キリンの強みといえば、チューハイのナンバーワンブランドである『氷結』を持っていること。これに健康志向の高まりを掛け合わせ、’20年に発売した『氷結無糖』は一時代を築きました。ところが現在、サントリーの『-196無糖』に猛追を許しています。

『氷結無糖』の新フレーバーの追加は年に１種類ほどで、期間限定も数種類。一方の『-196無糖』は、発売から１年を待たずに期間限定を含めて10種類以上のフレーバーが展開されました。サントリーの『翠ジンソーダ』や『ほろよい』に対抗するべく発売した『ジンソーダ 杜の香』『華よい』も不発です」（前出・記者）

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より